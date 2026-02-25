HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trung vệ "thép" Phạm Lý Đức tạm chia tay CLB CAHN

Tường Phước

(NLĐO) - Để có thêm nhiều cơ hội thi đấu tại V-League 2025-2026, trung vệ Phạm Lý Đức sẽ chuyển sang PVF-CAND theo hợp đồng cho mượn từ CAHN.

Nổi lên từ sân chơi U21 quốc gia, Phạm Lý Đức được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu V-League mùa giải 2023. Thể hình ấn tượng, tranh chấp mạnh mẽ và có lợi thế "không chiến", cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng trở thành trung vệ số 1 của đội bóng phố núi.

Trung vệ "thép" U23 Việt Nam tạm chia tay CLB CAHN - Ảnh 1.

Tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi hàng đầu Việt Nam, Lý Đức được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình U22/U23 Việt Nam thi đấu và đăng quang SEA Games 33, đoạt hạng 3 Giải U23 châu Á 2026.

Chia tay Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ "thép" U23 Việt Nam đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tuy có năng lực chuyên môn tốt song Lý Đức không thể cạnh tranh suất đá chính với dàn sao đắt giá của đội bóng ngành Công an, gồm: Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Leygley Minh, Cao Pendant Quang Vinh…

Trung vệ "thép" U23 Việt Nam tạm chia tay CLB CAHN - Ảnh 2.

Trung vệ "thép" U23 Việt Nam tạm chia tay CLB CAHN - Ảnh 3.

Để có thêm nhiều cơ hội thi đấu tại V-League, trung vệ Phạm Lý Đức được chuyển sang PVF-CAND theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2025-2026. Như vậy, trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 hôm 24-2 là lần cuối Lý Đức khoác áo CAHN ở mùa này.

TIN LIÊN QUAN

Ở chiều ngược lại, việc trung vệ Hiểu Minh bị chấn thương nặng khi khoác áo U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026 khiến PVF-CAND mất đi bức tường phòng ngự vững chắc.

Do đó, HLV Nguyễn Thành Công đã chủ động mượn Lý Đức nhằm thế chỗ cho Hiểu Minh.

Trung vệ "thép" U23 Việt Nam tạm chia tay CLB CAHN - Ảnh 4.

Trung vệ "thép" U23 Việt Nam tạm chia tay CLB CAHN - Ảnh 5.

“Chấn thương của Hiểu Minh đã để lại một lỗ hổng lớn ở hàng thủ của đội, nên tôi buộc phải tìm một gương mặt thay thế và Lý Đức là lựa chọn phù hợp” - chiến lược gia xứ Nghệ chia sẻ thêm.

Tin liên quan

"Máy quét" U23 Việt Nam lao đao với chấn thương

"Máy quét" U23 Việt Nam lao đao với chấn thương

(NLĐO) - Chưa tròn năm trở lại khoác áo tuyển quốc gia, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn tiếp tục xa sân cỏ trong thời gian dài để điều trị chấn thương nặng

Tài năng "dị biệt" ở tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - "Chất samba" trong Lê Văn Thuận đã được nâng cấp trong năm 2025 và có thể bùng nổ trên sân chơi lớn nhất của bóng đá nước nhà vào tháng 3-2026.

Tuyển thủ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối, nghỉ thi đấu dài hạn

(NLĐO) - Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn đã gặp chấn thương nặng trong lần đầu ra mắt đội bóng mới ở sân chơi V-League 2025-2026 hôm 1-2

U23 Việt Nam CLB CAHN Trung vệ thép Phạm Lý Đức V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo