Trung vệ "thép" Phạm Lý Đức tạm chia tay CLB CAHN

Nổi lên từ sân chơi U21 quốc gia, Phạm Lý Đức được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu V-League mùa giải 2023. Thể hình ấn tượng, tranh chấp mạnh mẽ và có lợi thế "không chiến", cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng trở thành trung vệ số 1 của đội bóng phố núi.

Tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi hàng đầu Việt Nam, Lý Đức được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình U22/U23 Việt Nam thi đấu và đăng quang SEA Games 33, đoạt hạng 3 Giải U23 châu Á 2026.

Chia tay Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ "thép" U23 Việt Nam đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tuy có năng lực chuyên môn tốt song Lý Đức không thể cạnh tranh suất đá chính với dàn sao đắt giá của đội bóng ngành Công an, gồm: Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Leygley Minh, Cao Pendant Quang Vinh…

Để có thêm nhiều cơ hội thi đấu tại V-League, trung vệ Phạm Lý Đức được chuyển sang PVF-CAND theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2025-2026. Như vậy, trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 hôm 24-2 là lần cuối Lý Đức khoác áo CAHN ở mùa này.

Ở chiều ngược lại, việc trung vệ Hiểu Minh bị chấn thương nặng khi khoác áo U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026 khiến PVF-CAND mất đi bức tường phòng ngự vững chắc.

Do đó, HLV Nguyễn Thành Công đã chủ động mượn Lý Đức nhằm thế chỗ cho Hiểu Minh.

“Chấn thương của Hiểu Minh đã để lại một lỗ hổng lớn ở hàng thủ của đội, nên tôi buộc phải tìm một gương mặt thay thế và Lý Đức là lựa chọn phù hợp” - chiến lược gia xứ Nghệ chia sẻ thêm.