Thể thao

Tuyển thủ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối, nghỉ thi đấu dài hạn

Tường Phước

(NLĐO) - Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn đã gặp chấn thương nặng trong lần đầu ra mắt đội bóng mới ở sân chơi V-League 2025-2026 hôm 1-2

Nguyễn Thái Sơn là tiền vệ trụ cột của U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 cũng như hạng Ba Giải U23 châu Á 2026. Sau thành công trong màu áo tuyển quốc gia, Thái Sơn chia tay CLB Thanh Hóa và đầu quân cho Ninh Bình FC từ giai đoạn 2 V-League 2025-2026.

Tuyển thủ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối - Ảnh 1.

Thái Sơn (phải) kém may mắn trong lần ra mắt đội bóng mới

Ở vòng 12, tiền vệ 22 tuổi có màn ra mắt đội bóng mới nhưng không trọn vẹn. Thái Sơn vào sân từ phút 45 song dính chấn thương nặng phải rời sân phút 70. Các bác sĩ chẩn đoán Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo đầu gối và cần phẫu thuật, nghỉ thi đấu dài hạn.

Tại vòng đấu này, Ninh Bình FC có lợi thế dẫn bàn song phải chơi thiếu người từ sớm vì thẻ phạt và nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước CAHN, bị ngắt chuỗi bất bại kỷ lục.

Có 3 điểm trên sân nhà, đội bóng ngành Công an vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau 12 vòng đấu.

Tuyển thủ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối - Ảnh 2.

Thái Sơn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải V-League 2025-2026

Cũng trong trận cầu tâm điểm tối 1-2, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ lo lắng khi phải rời sân bàng cáng. Sau tình huống phạm lỗi từ phía sau của đối phương, tuyển thủ 26 tuổi bị đau bắp chân và không thể tiếp tục thi đấu từ phút 56.

Trước đó, Văn Hậu là người kiến tạo giúp Alan ghi bàn trong màn ngược dòng thắng Ninh Bình FC. Văn Hậu cũng vừa trải qua khoảng thời gian nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gót chân và đang dần lấy lại phong độ trong màu áo CAHN.

Tuyển thủ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối - Ảnh 3.

Văn Hậu (phải) khiến người hâm mộ lo lắng vì chấn thương

Trợ lý HLV Phạm Thành Lương cho biết: "Sau thời gian trở lại, Văn Hậu đã tìm được cảm giác thi đấu chuyên nghiệp và trở thành trụ cột của CAHN. Chấn thương của Văn Hậu trong trận đấu ở vòng 12 khá nghiêm trọng và sẽ được đội ngũ y bác sĩ của CLB hội chẩn, lên phác đồ điều trị".

Thắng Ninh Bình FC, CLB CAHN vươn lên dẫn đầu V-League 2025-2026

Thắng Ninh Bình FC, CLB CAHN vươn lên dẫn đầu V-League 2025-2026

(NLĐO) - Vượt qua Ninh Bình FC với tỉ số 3-2 tối 1-2, CLB CAHN bứt tốc trên bảng xếp hạng với khoảng cách 2 điểm so với đối thủ và còn một trận chưa đấu

"Mưa" thẻ phạt trong trận thắng của HAGL

(NLĐO) - Có lợi thế sân nhà, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vất vả giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 12 V-League 2025-2026 tối 1-2

CLB Công an TP.HCM thắng vòng 12 V-League nhờ hai chân sút Việt kiều

(NLĐO) - Williams Lee Oliver Grant và Ngô Đăng Khoa lần lượt lập công giúp CLB Công an TP.HCM thắng đẹp chủ nhà PVF-CAND với tỉ số 2-1 tối 1-2

