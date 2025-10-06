HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kết quả phiên livestream bán bánh trung thu có Cục trưởng Trần Hữu Linh tham gia

Ngọc Ánh

(NLĐO) - Phiên live có Cục trưởng Trần Hữu Linh tham gia đạt 23,5 triệu lượt hiển thị, thu hút 980.000 lượt người xem

Ngày 6-10, nền tảng TikTok thông tin, phiên livestream "Hoàn Kiếm vươn mình" quảng bá Bánh Trung thu và đặc sản truyền thống của phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào tối 3-10 đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên TikTok Shop.

Chương trình do Quỹ hỗ trợ bảo tồn văn hóa Việt Nam, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức.

Phiên live đạt 23,5 triệu lượt hiển thị, thu hút 980.000 lượt người xem, với hơn 10.000 người theo dõi cùng lúc ở thời điểm cao nhất.

Những chiếc bánh trung thu thủ công, ô mai Vạn Thọ cùng tò he truyền thống của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của người xem.

Không chỉ là một hoạt động thương mại điện tử, chương trình đã góp phần lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Hoàn Kiếm, mang đến một đêm Trung thu đậm đà bản sắc Việt giữa lòng phố cổ.

Cục trưởng livestream bán bánh trung thu gây bão mạng xã hội cùng hiệu ứng mạnh mẽ - Ảnh 3.

Ông Trần Hữu Linh (áo trắng) trực tiếp tham gia livetream

Điều đặc biệt của phiên livestream này là sự xuất hiện của ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm và ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok tại Việt Nam đã gây "bão" mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết sẽ tiếp tục tham gia các phiên livestream quảng bá hàng Việt. Đây là một cách tiếp cận mới mẻ, cho thấy sự đổi mới trong việc quảng bá các sản phẩm truyền thống và đặc trưng địa phương.

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tham gia các phiên livestream bán hàng. Như ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) đã livestream bán vải thiều với số lượng bán ra lên đến 54 tấn chỉ trong 6 giờ vào cuối tháng 6 vừa qua.

Cuối tháng 8 vừa qua, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia livestream, giúp nông dân bán gần 60 tấn sầu riêng.

Tin liên quan

Ai là người bán hàng livestream xuất sắc của TikTok trong năm 2025?

Ai là người bán hàng livestream xuất sắc của TikTok trong năm 2025?

(NLĐO) – Ngọc Trinh, Tun Phạm, Ngọc Kem, Anh Tây ơi,… với những phiên livestream bán hàng bùng nổ đã được đề cử giải nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop

Khi lãnh đạo doanh nghiệp livestream bán nhà, xe

Chuyên gia thương mại điện tử Trương Võ Tuấn cho rằng bán hàng qua livestream đang mở ra xu hướng mới đầy tiềm năng

Nữ bí thư xã tham gia livestream, giúp nông dân bán gần 60 tấn sầu riêng

NLĐO) - Phiên livestream được thực hiện trên nền tảng Tiktok, do bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cùng dân làng thực hiện.

livestream Tò he cục trưởng QLTT Hoàn kiếm vươn mình bánh trung thu thủ công ô mai vạn thọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo