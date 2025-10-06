Ngày 6-10, nền tảng TikTok thông tin, phiên livestream "Hoàn Kiếm vươn mình" quảng bá Bánh Trung thu và đặc sản truyền thống của phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào tối 3-10 đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên TikTok Shop.

Chương trình do Quỹ hỗ trợ bảo tồn văn hóa Việt Nam, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức.

Phiên live đạt 23,5 triệu lượt hiển thị, thu hút 980.000 lượt người xem, với hơn 10.000 người theo dõi cùng lúc ở thời điểm cao nhất.

Những chiếc bánh trung thu thủ công, ô mai Vạn Thọ cùng tò he truyền thống của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của người xem.

Không chỉ là một hoạt động thương mại điện tử, chương trình đã góp phần lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Hoàn Kiếm, mang đến một đêm Trung thu đậm đà bản sắc Việt giữa lòng phố cổ.

Ông Trần Hữu Linh (áo trắng) trực tiếp tham gia livetream

Điều đặc biệt của phiên livestream này là sự xuất hiện của ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm và ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok tại Việt Nam đã gây "bão" mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết sẽ tiếp tục tham gia các phiên livestream quảng bá hàng Việt. Đây là một cách tiếp cận mới mẻ, cho thấy sự đổi mới trong việc quảng bá các sản phẩm truyền thống và đặc trưng địa phương.

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tham gia các phiên livestream bán hàng. Như ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) đã livestream bán vải thiều với số lượng bán ra lên đến 54 tấn chỉ trong 6 giờ vào cuối tháng 6 vừa qua.

Cuối tháng 8 vừa qua, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia livestream, giúp nông dân bán gần 60 tấn sầu riêng.