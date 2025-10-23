Trước khi bị bắt, Lương Bằng Quang từng đăng video nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Trước khi bị bắt, Lương Bằng Quang từng đăng video nói gì?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trước khi bị bắt 1 tuần, ca sĩ Lương Bằng Quang đã 2 lần đăng clip lên mạng xã hội đọc tâm thư của Ngân 98 và phân trần lý do tại sao đăng clip

Khuya 17-10, ca sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ livestream với thời lượng 3 phút 39 giây để đọc lại "tâm thư" của Ngân 98 gửi đến người yêu mến cặp đôi.

"Lẽ ra, video này Ngân sẽ là người ngồi đây đối diện với các bạn, để tâm sự bằng giọng nói và chính ánh mắt của cô ấy. Nhưng cô ấy đã tiên đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Nên hôm nay Quang - chồng của cô ấy sẽ đọc lại những lời cô ấy đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, để gửi đến khán giả, những người từng yêu thương, từng theo dõi, kể cả những người từng hiểu lầm cô ấy" - Lương Bằng Quang mở đầu clip.

Trước khi bị bắt, Lương Bằng Quang từng đăng video nói gì? - Ảnh 1.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Sau đó nam ca sĩ đọc một bức tâm thư được cho là của Ngân 98 viết sẵn trước khi bị bắt. Cuối clip, Lương Bằng Quang nói tiếp: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe lời tâm sự này, cám ơn vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn giữ lại hình ảnh một người con gái nhỏ bé từng sống hết mình cho tình yêu, cho tình thương và cho cuộc đời này. Quang tin rằng ở một nơi nào đó, cô ấy vẫn đang mỉm cười khi biết rằng các bạn đang ở đây và nhớ về cô ấy, bằng tất cả những yêu thương, bằng hành động của các bạn".

CLIP: Công an TP HCM đọc lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Clip này của ca sĩ Lương Bằng Quang nhận lại ý kiến trái chiều khi cho rằng nam ca sĩ đang điều hướng dư luận, muốn "bình thường hoá" sai phạm, kêu gọi lòng thương của cộng đồng mạng.

Bốn ngày sau, ca sĩ Lương Bằng Quang tiếp tục lên một clip khác để "nói lại cho rõ" vì sao mình đăng clip kể về lá thư của Ngân 98. Trong clip này, Lương Bằng Quang nói rằng vợ chồng anh ta bị ám ảnh lời tiên đoán của lá số tử vi nói rằng sẽ bị ra toà, "tháng 10 sẽ đi xa". "Chính vì vậy khiến bé Ngân rơi vào trạng thái bất an", Lương Bằng Quang phân trần.

Hai clip này của nam ca sĩ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, trên nền tảng TikTok các clip đều có trên 1 triệu lượt xem.

Tối 23-10, Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982), khởi tố thêm Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998) về tội "Đưa hối lộ", bắt Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội "Môi giới hối lộ". Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Công an TP HCM bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang do liên quan đến vụ án của Ngân 98

Xuất hiện clip gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, luật quy định ra sao?

(NLĐO) - Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một phụ nữ gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, clip thu hút sự quan tâm của nhiều người

Ca sĩ Lương Bằng Quang bối rối khi mở két sắt của Ngân 98

(NLĐO) - Ca sĩ Lương Bằng Quang tỏ ra bối rối nói rằng không nhớ, không biết mật khẩu két sắt chứa khối tài sản "khủng" của Ngân 98

lương bằng quang ca sĩ Lương Bằng Quang bắt Lương Bằng Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo