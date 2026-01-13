HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Robot siêu nhỏ biết bơi, tự suy nghĩ và hành động

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo những con robot hoạt động bằng ánh sáng, có khả năng suy nghĩ và vận hành độc lập ở quy mô của tế bào sống.

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học từ Đại học Pennsylvania và Đại học Michigan (Mỹ) đã chế tạo thành công robot tự hành nhỏ nhất thế giới, kích thước chưa bằng hạt muối.

Đây cũng là những robot đầu tiên ở kích thước này có khả năng tự tư duy, lập trình được và hoạt động hoàn toàn độc lập mà không cần dây dẫn hay điều khiển từ xa.

Robot siêu nhỏ biết bơi, tự suy nghĩ và hành động - Ảnh 1.

Robot siêu nhỏ mà các nhà khoa học Mỹ vừa chế tạo - Ảnh: ĐẠI HỌC MICHIGAN

Các nhà nghiên cứu cho biết loại robot họ phát minh có thể bơi trong chất lỏng, cảm nhận và phản ứng với môi trường xung quanh một cách độc lập, hoạt động liên tục trong nhiều tháng và có giá chỉ một xu mỗi chiếc.

Với kích thước khoảng 200 x 300 x 50 micromet, chúng hoạt động ở cùng quy mô với nhiều vi sinh vật.

Vì vậy, chúng có thể là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong tương lai, giúp thiết kế các công cụ theo dõi từng tế bào hay các phương pháp điều trị trong đó thuốc được đem đến từng tế bào.

Ngoài ra, chúng có thể được tích hợp vào các thiết bị công nghệ siêu nhỏ trong nhiều lĩnh vực.

Robot siêu nhỏ biết bơi, tự suy nghĩ và hành động - Ảnh 2.
Robot siêu nhỏ biết bơi, tự suy nghĩ và hành động - Ảnh 3.

Những con robot này có kết cấu phức tạp nhưng rất nhỏ khi được đặt trên đầu ngón tay người - Ảnh: ĐẠI HỌC PENNSYLVANIA

Những robot này được vận hành bằng năng lượng ánh sáng (quang năng) và chứa các máy tính siêu nhỏ.

Nhờ đó, chúng có thể được lập trình để tuân theo các mô hình chuyển động phức tạp một cách tự động, phát hiện sự thay đổi nhiệt độ trong môi trường xung quanh và thay đổi hướng đi dựa trên "bản hướng dẫn" đó.

Không giống như các máy móc quy mô nhỏ trước đây, những robot này không cần dây dẫn, điều khiển từ tính hoặc điều khiển kiểu cần gạt bên ngoài khi hoạt động, vì có khả năng suy nghĩ độc lập

Điều đó khiến chúng trở thành những robot lập trình được đầu tiên ở kích thước này có thể thực sự hoạt động độc lập.

“Chúng tôi đã thu nhỏ robot tự hành xuống 10.000 lần. Điều đó mở ra một quy mô hoàn toàn mới cho robot lập trình được” - phó giáo sư Marc Miskin, từ Trường Kỹ thuật và khoa học ứng dụng thuộc Đại học Pennsylvania, tác giả chính, cho biết.

Sáng chế độc đáo này vừa được công bố trong 2 bài báo trên các tạp chí khoa học Science RoboticsProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tin liên quan

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Loại vật thể chưa từng thấy vừa lướt qua kính viễn vọng

(NLĐO) - Một vật thể khổng lồ đang lao qua không gian với tốc độ 3,2 triệu km/giờ, xác nhận một lý thuyết được đưa ra nửa thế kỷ trước là đúng

Vừa hoạt động, đài quan sát Mỹ đã nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ

(NLĐO) - Một vật thể có cấu tạo "không giống ai", phá vỡ nhều giới hạn vật lý, đã được phát hiện bởi Đài quan sát Vera C. Rubin.

Robot phương pháp điều trị robot siêu nhỏ robot tự hành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo