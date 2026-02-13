Trước Tết, 8 lãnh đạo Eximbank từ nhiệm

Ngày 13-2 (tức 26 tháng Chạp), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao.

Theo đó, có tổng cộng 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng và ông Phạm Tuấn Anh xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, 4 thành viên Ban Kiểm soát Eximbank cũng có đơn từ nhiệm gồm ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu theo nguyện vọng cá nhân.

Lý do từ nhiệm được nêu trong các đơn là cần tập trung thời gian cho các nhiệm vụ, kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên HĐQT phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành của ngân hàng cho giai đoạn tới.

Năm 2026, Eximbank dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 4 tới. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Eximbank đạt hơn 1.136 tỉ đồng, giảm mạnh 65,8% so với năm trước.