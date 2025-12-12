HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Trương Bá Chi tuyên bố sinh con cho đến khi không thể

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Trương Bá Chi hiện có ba người con với độ tuổi khác nhau là Lucas, Quintus và Macus. Cô vẫn lẻ bóng sau khi ly hôn Tạ Đình Phong.

Trong chương trình tạp kỹ "All the Way to Flowers 2", Trương Bá Chi tuyên bố rằng cô sẽ sinh con cho đến khi không thể sinh thêm nữa.

Nữ diễn viên nhấn mạnh ước mơ cả đời là của cô là: "có con, làm mẹ và có gia đình riêng". Cô tin rằng việc dành toàn bộ thời gian cho gia đình sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa. Mẹ của Trương Bá Chi khuyên can không nên sinh thêm nhưng cô vẫn tỏ ra kiên quyết.

Trương Bá Chi tuyên bố sinh con cho đến khi không thể - Ảnh 1.

Trương Bá Chi khát khao làm mẹ

Nhiều bàn luận quanh tuyên bố này của Trương Bá Chi. Một số cho rằng cô không nên sinh thêm nếu không có chồng, không thể cho con một gia đình trọn vẹn cha lẫn mẹ. Một số khác cho rằng khát khao được làm mẹ của Trương Bá Chi là do những trải nghiệm cá nhân của cô cũng như quan niệm riêng về giá trị sống.

Trương Bá Chi có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cùng Tạ Đình Phong với hai con chung là Lucas hiện đã 18 tuổi, Quintus đã 15 tuổi.

Sau khi ly hôn năm 2011, cô đảm nhận nuôi cả hai con. Năm 2018, Trương Bá Chi bất ngờ có thêm con thứ ba là Marcus nhưng giấu kín danh tính cha đứa bé. Đến nay, công chúng vẫn chưa biết cha của Marcus là ai.

Tạ Đình Phong từng lên tiếng rằng không phải cha đứa bé đồng thời phủ nhận tin đồn tái hợp vợ cũ.

Trương Bá Chi tuyên bố sinh con cho đến khi không thể - Ảnh 2.

Cô nỗ lực nuôi các con

Trương Bá Chi một mình nuôi ba con nên cô nỗ lực làm việc và có nhiều show ở Trung Quốc đại lục. Gần đây, cô gặp rắc rối pháp lý do vụ kiện với quản lý cũ là Dư Dục Hưng.

Dư Dục Hưng cùng Công ty giải trí AEG Entertainment kiện nữ diễn viên rằng cô đã nhận tiền, ký hợp đồng nhưng lại không thực hiện đúng cam kết. Họ đòi bồi thường ít nhất 13 triệu đô la Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong phiên tòa mới nhất, Trương Bá Chi đã bật khóc khi bị luật sư nguyên đơn hỏi dồn dập. Cô bày tỏ áp lực phải gánh chịu và khẳng định mọi chuyện cáo buộc đều là giả. Cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục.

Tin liên quan

Án tù cho người giúp việc trộm nữ trang của Trương Bá Chi

Án tù cho người giúp việc trộm nữ trang của Trương Bá Chi

(NLĐO) - Người giúp việc quốc tịch Indonesia trộm trang sức và những vật dụng giá trị hơn nửa triệu đô la Hồng Kông (gần 1 tỉ rưỡi) của Trương Bá Chi, bị kết án 18 tháng tù giam.

Trương Bá Chi nên quên đi phẫn uất

(NLĐO) - Mani Fok, quản lý của Tạ Đình Phong cho biết hy vọng rằng Trương Bá Chi sẽ sớm quên đi phẫn uất, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Bởi đó cũng là niềm hạnh phúc cho hai con của cô Lucas và Quintus.

Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn giải nghệ sớm

(NLĐO) - Trước hàng loạt thông tin về việc Trương Bá Chi quyết định giải nghệ sau loạt thất bại, công ty quản lý của bà mẹ 2 con này khẳng định rằng tuy đã nhập cư Canada nhưng nữ diễn viên không hề có ý định giải nghệ và sẽ trở về Hồng Kông vào cuối tháng 9 này để tiếp tục sự nghiệp điện ảnh.

