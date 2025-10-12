Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người thoát lũ dữ nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người thoát lũ dữ nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp"

Thùy Linh

(NLĐO) - Trưởng bản Mùa A Thi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên là một trong 20 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Trưởng bản Mùa A Thi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên vừa nhận được giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức.

Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người thoát lũ và nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp - Ảnh 1.

Trưởng bản Mùa A Thi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025

Trưởng bản Mùa A Thi được biết đến là người đã dũng cảm quên mình vì cộng đồng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường báo hiệu nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Háng Pu Xi, anh đã nhanh chóng cảnh báo, vận động và sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, kịp thời ngăn chặn thiệt hại về người.

Hành động quả cảm của anh Mùa A Thi không chỉ thể hiện trách nhiệm của một người đứng đầu bản làng, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân hậu và tinh thần sống đẹp nơi vùng cao biên giới.

Trưởng bản Mùa A Thi cảm ơn Đảng và Nhà nước xây dựng lại nhà cho bà con sau lũ

Trưởng bản Mùa A Thi gửi lời cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời bà con trong bản vượt qua những thời khắc khó khăn, mất mát do thiên tai vừa qua. Theo đó, bà con trong bản đã được xây dựng nhà cửa để ổn định lại cuộc sống.

Nhớ lại giây phút đêm chạy thoát khỏi lũ dữ, Trưởng bản Mùa A Thi kể nếu chỉ chậm một chút thôi cơn lũ dữ, cuốn theo đất đá sẽ ập đến.

"Nhận thấy mưa lớn có nguy cơ lũ và sạt lở đất đe dọa tới tính mạng của bà con trong bản. Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ thật nhanh là đi kêu gọi bà con sơ tán. Cả bản đã mất 40 phút để kịp sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, đi được 300 m thì lũ dữ ập về" - Trưởng bản Mùa A Thi chia sẻ.

Ra đời từ năm 2017, Hành trình và Trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu - những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, chia sẻ không ít lần xúc động trước hành trình sống đẹp mà các bạn trẻ lựa chọn, từ những bạn ở vùng sâu vùng xa với nghị lực sống phi thường, vượt lên số phận để sống có ích cho cộng đồng; đến những cá nhân sẵn sàng dấn thân, âm thầm làm điều tốt mỗi ngày.

Những hình ảnh đó không chỉ truyền cảm hứng, mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa sống đẹp trong giới trẻ Việt Nam, một nền tảng quan trọng để xã hội phát triển bền vững.

"Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng, là nguồn lực cốt lõi để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới" - ông Huy cho biết.

Sống đẹp không dừng lại ở việc sống có ích cho bản thân, mà còn là lan tỏa yêu thương, sẻ chia; góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, gắn bó, và một Việt Nam kiên cường, đoàn kết, ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tin liên quan

Thủ tướng xúc động ôm trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân thoát nạn trong lũ dữ

Thủ tướng xúc động ôm trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân thoát nạn trong lũ dữ

(NLĐO)- Trưởng bản Mùa A Thi xúc động chia sẻ về câu chuyện, ước nguyện của mình và đồng bào nơi rẻo cao.

Mùa A Thi - người truyền cảm hứng

Câu chuyện Trưởng bản Mùa A Thi liều mình lao vào dòng lũ cứu sống 90 người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đã lay động lòng người khắp cả nước.

sạt lở đất lũ quét gương mặt tiêu biểu thanh niên sống đẹp trưởng bản mùa a thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo