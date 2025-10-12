Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người thoát lũ dữ nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp"

Trưởng bản Mùa A Thi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên vừa nhận được giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức.

Trưởng bản Mùa A Thi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025

Trưởng bản Mùa A Thi được biết đến là người đã dũng cảm quên mình vì cộng đồng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường báo hiệu nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Háng Pu Xi, anh đã nhanh chóng cảnh báo, vận động và sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, kịp thời ngăn chặn thiệt hại về người.

Hành động quả cảm của anh Mùa A Thi không chỉ thể hiện trách nhiệm của một người đứng đầu bản làng, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân hậu và tinh thần sống đẹp nơi vùng cao biên giới.

Trưởng bản Mùa A Thi cảm ơn Đảng và Nhà nước xây dựng lại nhà cho bà con sau lũ

Trưởng bản Mùa A Thi gửi lời cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời bà con trong bản vượt qua những thời khắc khó khăn, mất mát do thiên tai vừa qua. Theo đó, bà con trong bản đã được xây dựng nhà cửa để ổn định lại cuộc sống.

Nhớ lại giây phút đêm chạy thoát khỏi lũ dữ, Trưởng bản Mùa A Thi kể nếu chỉ chậm một chút thôi cơn lũ dữ, cuốn theo đất đá sẽ ập đến.

"Nhận thấy mưa lớn có nguy cơ lũ và sạt lở đất đe dọa tới tính mạng của bà con trong bản. Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ thật nhanh là đi kêu gọi bà con sơ tán. Cả bản đã mất 40 phút để kịp sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, đi được 300 m thì lũ dữ ập về" - Trưởng bản Mùa A Thi chia sẻ.

Ra đời từ năm 2017, Hành trình và Trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu - những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, chia sẻ không ít lần xúc động trước hành trình sống đẹp mà các bạn trẻ lựa chọn, từ những bạn ở vùng sâu vùng xa với nghị lực sống phi thường, vượt lên số phận để sống có ích cho cộng đồng; đến những cá nhân sẵn sàng dấn thân, âm thầm làm điều tốt mỗi ngày.

Những hình ảnh đó không chỉ truyền cảm hứng, mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa sống đẹp trong giới trẻ Việt Nam, một nền tảng quan trọng để xã hội phát triển bền vững.

"Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng, là nguồn lực cốt lõi để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới" - ông Huy cho biết.

Sống đẹp không dừng lại ở việc sống có ích cho bản thân, mà còn là lan tỏa yêu thương, sẻ chia; góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, gắn bó, và một Việt Nam kiên cường, đoàn kết, ngày càng phát triển thịnh vượng.