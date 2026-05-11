Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 11-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc (bên trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư. Theo đó, ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Minh Hải, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, để kịp thời tăng cường, bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư đã thống nhất quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Nhấn mạnh từ nay đến hết nhiệm kỳ khối lượng công việc của Ban và Ngành phải triển khai rất lớn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ trong bối cảnh yêu cầu ngày một cao, nhất là trên lĩnh vực chuyển đổi số, trên cương vị công tác mới, ông Hà Minh Hải cần phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của Thủ đô Hà Nội, nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị thực thi nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Minh Hải sinh năm 1969, quê quán: Thanh Hoá, là cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, đổi mới, năng động, được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở và đã qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Thủ đô Hà Nội như: Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy Đống Đa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trên các cương vị công tác, ông luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Với những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác, ông Hà Minh Hải đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đặc biệt, từ tháng 2-2025 đến nay, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiều giải pháp đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là tiên phong trong việc chuyển đổi số, xây dựng mô hình đảng bộ số, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên môi trường số, đổi mới công tác đánh giá cán bộ dựa trên 4 trục (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp) và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị bằng mục tiêu, kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI, giám sát bằng dữ liệu thời gian thực qua phục vụ theo dõi, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đưa Hà Nội trở thành địa phương gương mẫu đi đầu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW.