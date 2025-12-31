HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Hoàng Trung Dũng được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 31-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho Hoàng Trung Dũng. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết ông Hoàng Trung Dũng (SN 1971) là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ Tiến sĩ Chính trị học, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhận vị trí lãnh đạo ở nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương.

Ông Hoàng Trung Dũng được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở; có uy tín cao, là trung tâm quy tụ sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo.

Ông Hoàng Trung Dũng từng là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng. Từ tháng 2-2025, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Trên các cương vị công tác, ông luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong thời gian tới nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương rất nặng nề, nhất là chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hiện nay Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành các nội dung để trình Đại hội XIV của Đảng; tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện kỹ lưỡng bảo đảm tốt nhất các nội dung theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời, tích cực tham mưu chuẩn bị tốt các nhiệm vụ triển khai ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Việc Ban Tổ chức Trung ương được bổ sung thêm Phó trưởng Ban trước thềm Đại hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác cán bộ, đồng thời, khẳng định yêu cầu ngày càng cao đối với Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng đề nghị ông Hoàng Trung Dũng nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát thực tiễn, cùng tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ông Hoàng Trung Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Ảnh 3.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban và các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng điều động, phân công, bổ nhiệm ông đảm nhận vị trí công tác mới.

Ông Hoàng Trung Dũng nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời, tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ông Hoàng Trung Dũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên Bộ Biên tập và cán bộ, viên chức Tạp chí Cộng sản đã quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành giúp đỡ ông trên chặng đường công tác vừa qua; mong rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ của cán bộ, công chức trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

