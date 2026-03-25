Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức nhận thêm nhiệm vụ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có Quyết định 162/2026 về việc kiện toàn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM.

Theo đó, Hội đồng có 32 thành viên, do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức làm Chủ tịch. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy làm Phó Chủ tịch Thường trực.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật TPHCM, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM. 28 thành viên còn lại là ủy viên Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tình hình sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, việc thực hiện đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng; đề xuất các nội dung đổi mới, góp phần xây dựng định hướng và cơ sở lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Hội đồng cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. Cùng với đó, đấu tranh, phê phán kịp thời các quan điểm sai trái, lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật; đề xuất khen thưởng các tác phẩm, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và các chế độ, chính sách trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Danh sách 28 ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM 1. Ông Lê Công Đồng, nguyên Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM. 2. PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Giảng viên khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng văn hóa, nghệ thuật TPHCM. 3. PGS.TS, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp Phan Bích Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố, Phó Ban Lý luận, phê bình Hội đồng Hội Điện ảnh Việt Nam, Trưởng Khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh Trường Đại học Văn Lang. 4. PGS.TS Bùi Thanh Truyền, Trưởng Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm thành phố, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Hội Nhà văn TPHCM. 5. PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM. 6. Tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. 7. Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM. 8. NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM. 9. Tiến sĩ Phạm Thị Như Thúy, nguyên Ủy viên chuyên trách Hội đồng. 10. Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM. 11. Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. 12. Nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM. 13. Nhà Lý luận, phê bình Nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng, nguyên Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh TPHCM. 14. Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng. 15. Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM. 16. Nhà báo Thanh Hiệp (Tăng Hoàng Thuận), Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sân khấu, Trưởng Ban Lý luận, phê bình Hội Sân khấu. 17. Tiến sĩ Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch đối ngoại, Trưởng ngành lý luận Hội Mỹ thuật, Trưởng Khoa Mỹ thuật, Đại học Kiến Trúc TPHCM. 18. Tiến sĩ Đào Lê Na, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM. 19. Kiến trúc sư Vũ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Lý luận, phê bình Hội Kiến trúc sư TPHCM. 20. Nhà văn, nhà báo Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TPHCM. 21. Tiến sĩ Lê Hồng Phước, Trưởng Khoa Ngữ văn Pháp, chuyên ngành Lịch sử Văn hoá, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. 22. Đạo diễn Điện ảnh Nguyễn Mộng Long. 23. Nghệ sĩ ưu tú, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn (Huỳnh Công Duẩn), Phó Trưởng Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM. 24. GS.TS, Nhà văn Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. 25. Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũ. 26. Ông Nguyễn Quang Phi, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. 27. Nhà giáo ưu tú Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TPHCM. 28. Bà Hồng Kim Ngọc, Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Thư ký Hội đồng.



