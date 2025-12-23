Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Phan Thiết

Sáng 23-12, đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn đã đến Tòa Giám mục Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết; đồng thời thắp hương tưởng niệm cố Giám mục Giuse Võ Duy Thống, nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết.

Tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TPHCM trong năm 2025. Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội TPHCM tiếp tục tăng trưởng, đạt nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM khẳng định trong thành quả chung đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo. Ông mong muốn Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng các linh mục, tu sĩ tiếp tục phát huy vai trò, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền trong việc xây dựng và phát triển địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Phan Thiết đón mùa Giáng sinh an lành, yên vui, hạnh phúc.

Đoàn công tác TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và các linh mục, tu sĩ

Thay mặt Giáo phận Phan Thiết, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và TPHCM đã luôn tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định.

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng khẳng định đồng bào Công giáo Giáo phận Phan Thiết sẽ tiếp tục sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.