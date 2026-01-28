HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trưởng bộ môn trường ĐH dùng bằng giả bị đình chỉ công tác, đục tên khỏi bia tiến sĩ

Yến Anh

(NLĐO)- Trưởng một bộ môn thuộc khoa tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 bị đục tên khỏi bia tiến sĩ của trường do sử dụng bằng không hợp pháp

Ngày 28-1, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, ông Đ.N.N, Trưởng một bộ môn thuộc khoa Tiếng Anh của trường đã bị đục tên khỏi bia tiến sĩ của trường do sử dụng văn bằng bất hợp pháp. Theo đại diện này, khi nắm bắt thông tin ông N. sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp, trường đã tạm đình chỉ công tác và rà soát lại toàn bộ văn bằng của ông.

Giảng viên dùng bằng giả bị đình chỉ công tác, đục tên khỏi bia tiến sĩ - Ảnh 1.

Dấu vết đục bỏ tên tiến sĩ ở vị trí 257 trên bia tiến sĩ tại "Vườn cây tiến sĩ" của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: LCKH

Cùng ngày 28-1, nhà trường đã họp hội đồng xét kỷ luật với ông Đ.N.N. Nhà trường cũng đã mời Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc xác minh và đang chờ kết quả làm việc. Theo đại diện nhà trường, dựa trên kết luận của cơ quan điều tra, nhà trường sẽ có phương án xử lý cụ thể.

Trước đó, việc giảng viên này dùng bằng giả được chia sẻ trên một diễn đàn về liêm chính khoa học.

Theo bài đăng, hình ảnh bia tiến sĩ được đặt trong "Vườn cây tiến sĩ" tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có dấu hiệu đục bỏ ở 2 vị trí. Cụ thể, trong hàng trăm tiến sĩ của trường được khắc tên trên bia, có tên hai người ở vị trí số 214 và 257 đã bị đục bỏ.

Cùng với hình ảnh này, các bài đăng cũng đưa thông tin liên quan đến hai người có tên bị xóa, trong đó một người bị nghi ngờ sử dụng bằng tiến sĩ giả.

Ngày 27-1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức vinh quy 12 tân tiến sĩ năm 2025. Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết thời gian vừa qua, trường đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp. Ông cho rằng đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn, còn vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học. Do đó, ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

Theo PGS-TS Nguyễn Quang Huy, học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa.

Tin liên quan

Bằng giả Trường ĐH Đông Đô: 12 trường hợp học tiến sĩ, thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội

Bằng giả Trường ĐH Đông Đô: 12 trường hợp học tiến sĩ, thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội

(NLĐO)- Học viện Khoa học xã hội đã hủy toàn bộ kết quả học tập của 12 học viên sử dụng văn bằng giả của Trường ĐH Đông Đô tại cơ sở đào tạo này, bao gồm 11 người đang làm tiến sĩ và 1 người học thạc sĩ.

