NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (bên trái), nhận Huân chương Lao động hạng nhì



Phát biểu tại hội nghị, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, nêu ra 10 nhiệm vụ mà trường thực hiện trong năm học 2025-2026, trong đó nổi bật gồm: Đổi mới quản trị và tăng tốc chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên; nâng cao chất lượng đào tạo; Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật...

Thông tin về kết quả tuyển sinh năm 2025, lãnh đạo trường cho biết đã tuyển được 4.203 sinh viên hệ cao đẳng (đạt 101%, vượt chỉ tiêu đề ra) và 181/270 học sinh hệ trung cấp (đạt 67%). Tổng cộng tuyển sinh là 4.384, nâng quy mô đào tạo hiện nay là 11.655 sinh viên, học sinh.

Tại hội nghị, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức ký hợp tác với 15 doanh nghiệp và trường ĐH; công bố và tri ân các đơn vị tài trợ với tổng giá trị gần 12 tỉ đồng trong năm 2025 và nhiều dự án khác đang triển khai thực hiện.

Dịp này, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.