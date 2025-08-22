Trường CĐ công bố điểm chuẩn: Hơn 7 điểm/môn mới trúng tuyển ngành "hot"

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng được biết đến là một trong những trường uy tín đào tạo nhân lực tay nghề cao, nhất là trong nhóm ngành kỹ thuật, tự động hóa...

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT năm 2025 thực hiện xác nhận nhập học và nộp kinh phí đào tạo học kỳ 1 từ ngày 25-8 đến 30-8.

Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tham gia xét tuyển chung trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD - ĐT. Dù vậy, mức điểm chuẩn của trường không hề "lép vế", ngược lại còn khiến nhiều thí sinh bất ngờ.

Cụ thể, điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 12 - 21,75.

Trong đó, 2 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật ô tô. Như vậy, nếu muốn trúng tuyển vào nhóm ngành "hot" của trường, thí sinh phải đạt ít nhất 7 điểm mỗi môn thi.

Trong tổng số 18 ngành đào tạo, nhà trường có 5 ngành lấy điểm chuẩn trên 20.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết nhà trường đã nhận được hơn 10.000 nguyện vọng đăng ký trên hệ thống của Bộ GD- ĐT, trong khi chỉ tiêu cho phương thức chỉ khoảng 1.000 sinh viên.

Điểm chuẩn của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng năm 2025

Cùng ngày, nhiều trường ĐH - CĐ cũng đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển năm học mới. Ở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lấy 15 điểm, Trường ĐH Nông lâm TP HCM lấy 23,5 điểm, Trường ĐH Bách khoa -ĐHQG TPHCM lấy 69,49 điểm (theo thang điểm 100)



