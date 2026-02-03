Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đạt chuẩn chất lượng cao, mở thêm 5 ngành "hot" năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đạt chuẩn chất lượng cao, mở thêm 5 ngành "hot" năm 2026

Huế Xuân

(NLĐO) - Bộ GD-ĐT vừa có quyết định công nhận trường CĐ chất lượng cao đối với Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM).

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ngày 2-2, Thứ trưởng Lê Quân đã ký quyết định về việc công nhận vị thế mới cho Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM). Quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả thẩm định đánh giá trường CĐ chất lượng cao thực hiện trong năm 2025.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng vừa đạt chuẩn chất lượng cao, vừa mở thêm 5 ngành học "hot" - Ảnh 1.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng hướng dẫn học sinh lắp ráp và điều khiển mô hình xe đơn giản

Theo quyết định, nhà trường đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá nghiêm ngặt quy định tại Thông tư 35/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ).

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Bộ GD- ĐT yêu cầu Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, đồng thời liên tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng vừa đạt chuẩn chất lượng cao, vừa mở thêm 5 ngành học "hot" - Ảnh 2.

Năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thẳng sẽ tuyển sinh ở 23 ngành với 4.800 chỉ tiêu. Trong đó, có 4 ngành đào tạo đạt chuẩn ABET và 1 ngành đạt chuẩn KOSEN. Ảnh: Fanpage Nhà trường

Trước đó, ngày 22-1, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên - Bộ GD-ĐT đã cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động nghề nghiệp cho Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Theo đó, từ năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ có thêm 5 ngành đào tạo mới, gồm: Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số.

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đa số những ngành học mới mở này chưa có nhiều trường CĐ đào tạo, đặc biệt là ngành về năng lượng tái tạo và vi mạch bán dẫn. 

Năm nay, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng xét tuyển trên phần mềm riêng của trường ở 4 phương thức: Xét học bạ 4 học kỳ năm học lớp 11 và 12, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Trường tham gia xét tuyển chung cùng đợt với ĐH tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.


Tin liên quan

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TP HCM tuyển sinh với nhiều học bổng

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TP HCM tuyển sinh với nhiều học bổng

(NLĐO) - Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn tuyển sinh, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã có thông báo tuyển sinh chính thức.

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô dẫn đầu điểm chuẩn vào Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

(NLĐO) - Sáng 1-6, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (quận 1) công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ. Trong đó, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất.

Sinh viên công nghệ thông tin bất ngờ học thêm chuyên ngành "hot"

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM chính thức tuyển sinh thêm 2 ngành mới là trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện tử - viễn thông.

chất lượng cao Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sinh viên bán dẫn GDNN vi mạch đạt chuẩn ngành hot TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo