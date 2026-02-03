Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đạt chuẩn chất lượng cao, mở thêm 5 ngành "hot" năm 2026

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ngày 2-2, Thứ trưởng Lê Quân đã ký quyết định về việc công nhận vị thế mới cho Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM). Quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả thẩm định đánh giá trường CĐ chất lượng cao thực hiện trong năm 2025.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng hướng dẫn học sinh lắp ráp và điều khiển mô hình xe đơn giản

Theo quyết định, nhà trường đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá nghiêm ngặt quy định tại Thông tư 35/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ).

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Bộ GD- ĐT yêu cầu Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, đồng thời liên tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thẳng sẽ tuyển sinh ở 23 ngành với 4.800 chỉ tiêu. Trong đó, có 4 ngành đào tạo đạt chuẩn ABET và 1 ngành đạt chuẩn KOSEN. Ảnh: Fanpage Nhà trường

Trước đó, ngày 22-1, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên - Bộ GD-ĐT đã cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động nghề nghiệp cho Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Theo đó, từ năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ có thêm 5 ngành đào tạo mới, gồm: Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số.

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đa số những ngành học mới mở này chưa có nhiều trường CĐ đào tạo, đặc biệt là ngành về năng lượng tái tạo và vi mạch bán dẫn.

Năm nay, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng xét tuyển trên phần mềm riêng của trường ở 4 phương thức: Xét học bạ 4 học kỳ năm học lớp 11 và 12, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Trường tham gia xét tuyển chung cùng đợt với ĐH tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.



