Sinh viên công nghệ thông tin bất ngờ học thêm chuyên ngành "hot"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên công nghệ thông tin bất ngờ học thêm chuyên ngành "hot"

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM chính thức tuyển sinh thêm 2 ngành mới là trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện tử - viễn thông.

Sáng 27-11, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên ngành phân tích dữ liệu và ra mắt chương trình đào tạo cử nhân công nghệ điện tử - viễn thông.

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, cho biết chuyên ngành phân tích dữ liệu sẽ bắt đầu đào tạo cho sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin từ cuối năm nay.

Sinh viên công nghệ thông tin bất ngờ học thêm chuyên ngành "hot" - Ảnh 1.

Cuối năm 2025, sinh viên ngành công nghệ thông tin của trường sẽ học thêm chuyên ngành mới

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo-Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, cho biết công nghệ điện tử - viễn thông đang trở thành một ngành chiến lược, giữ vai trò nền tảng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

"Không có lĩnh vực nào trong xã hội hiện đại có thể vận hành ổn định nếu thiếu kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ viễn thông, mạng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng kết nối thông minh. Đây không chỉ là ngành kỹ thuật thuần túy mà còn là trái tim của hạ tầng số, nền tảng của cơ điện tử, công nghệ viễn thông..." - GS Đức nhấn mạnh.

Nói về chuyên ngành phân tích dữ liệu vừa ra mắt, GS Đức cho biết chuyên ngành này sẽ đào tạo ra những nhân sự vừa có nền tảng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, vừa có khả năng giải quyết bài toán kinh tế với dữ liệu lớn.

Sinh viên công nghệ thông tin bất ngờ học thêm chuyên ngành "hot" - Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo-Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, giới thiệu về chuyên ngành mới và 2 ngành học "hot" trong năm 2026

Theo các chuyên gia, TP HCM đang định hướng trở thành trung tâm tài chính khu vực, nhu cầu nhân lực không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết tài chính mà còn phải có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch dữ liệu mỗi giây. Nhu cầu thu thập, xử lý và khai thác hiệu quả dữ liệu lớn (big data) luôn được các doanh nghiệp quan tâm để phục vụ cho các quyết định ảnh hưởng đến chiến lược, hiệu quả kinh doanh.

Tại hội thảo, lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương cũng cho hay bắt đầu từ năm 2026, trường sẽ tuyển sinh 2 ngành mới là trí tuệ nhân tạo (đã công bố vào tháng 8-2025) và công nghệ điện tử - viễn thông. Dự đoán, đây sẽ là những ngành học xu hướng của thời đại.


Tin liên quan

ĐHQG TP HCM bàn cách nâng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

ĐHQG TP HCM bàn cách nâng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

(NLĐO)- Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại một số trường thành viên ĐHQG TP HCM chưa đạt như kỳ vọng.

Chiến sĩ áo xanh đồng hành với người dân vùng thiên tai ở Khánh Hòa

(NLĐO) - Nước lũ rút dần cũng là lúc những chiến sĩ tình nguyện của TP HCM tăng tốc tái thiết, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực ở tỉnh Khánh Hòa.

Chân dung những người thầy đặc biệt của ngành GD-ĐT TPHCM

(NLĐO)- Trong 50 nhà giáo điển hình vì sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TP HCM, có những nhà giáo đã mất, có người tuổi đời còn rất trẻ.

công nghệ thông tin hội thảo trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu trường đh hùng vương tp hcm ngành hot sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo