Sinh viên công nghệ thông tin bất ngờ học thêm chuyên ngành "hot"

Sáng 27-11, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên ngành phân tích dữ liệu và ra mắt chương trình đào tạo cử nhân công nghệ điện tử - viễn thông.

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, cho biết chuyên ngành phân tích dữ liệu sẽ bắt đầu đào tạo cho sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin từ cuối năm nay.

Cuối năm 2025, sinh viên ngành công nghệ thông tin của trường sẽ học thêm chuyên ngành mới

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo-Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, cho biết công nghệ điện tử - viễn thông đang trở thành một ngành chiến lược, giữ vai trò nền tảng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

"Không có lĩnh vực nào trong xã hội hiện đại có thể vận hành ổn định nếu thiếu kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ viễn thông, mạng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng kết nối thông minh. Đây không chỉ là ngành kỹ thuật thuần túy mà còn là trái tim của hạ tầng số, nền tảng của cơ điện tử, công nghệ viễn thông..." - GS Đức nhấn mạnh.

Nói về chuyên ngành phân tích dữ liệu vừa ra mắt, GS Đức cho biết chuyên ngành này sẽ đào tạo ra những nhân sự vừa có nền tảng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, vừa có khả năng giải quyết bài toán kinh tế với dữ liệu lớn.

GS-TS Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo-Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, giới thiệu về chuyên ngành mới và 2 ngành học "hot" trong năm 2026

Theo các chuyên gia, TP HCM đang định hướng trở thành trung tâm tài chính khu vực, nhu cầu nhân lực không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết tài chính mà còn phải có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch dữ liệu mỗi giây. Nhu cầu thu thập, xử lý và khai thác hiệu quả dữ liệu lớn (big data) luôn được các doanh nghiệp quan tâm để phục vụ cho các quyết định ảnh hưởng đến chiến lược, hiệu quả kinh doanh.

Tại hội thảo, lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương cũng cho hay bắt đầu từ năm 2026, trường sẽ tuyển sinh 2 ngành mới là trí tuệ nhân tạo (đã công bố vào tháng 8-2025) và công nghệ điện tử - viễn thông. Dự đoán, đây sẽ là những ngành học xu hướng của thời đại.



