Trường chuyên nổi tiếng ở TPHCM với 4 dự án vào vòng thi khoa học kỹ thuật quốc gia

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường chuyên nổi tiếng tại TPHCM tiếp tục dẫn đầu với 4/13 dự án của học sinh TPHCM được chọn vào vòng thi cấp quốc gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025-2026.

Cả 4 dự án đều đạt giải nhất cuộc thi cấp thành phố.

Các dự án gồm: "Áp dụng mô hình học sâu để cảnh báo một số tương tác nguy hiểm của trẻ em trong nhà qua camera an ninh theo thời gian thực"; "Vật liệu trao đổi ion trên nền polymer phân hủy sinh học, định hướng xử lý nước tưới tiêu nhiễm mặn tại đồng bằng Sông Cửu Long"; "Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám"; "SBProbMol3: Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein".

Đoàn học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham dự cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025-2026. Ảnh: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Bộ GD-ĐT cho biết cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 sẽ diễn ra từ 20 đến 22-3-2026 tại Đại học Phenikaa. Cuộc thi năm nay do Sở GD-ĐT Hà Nội đăng cai tổ chức.

Theo Bộ GD-ĐT, cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học; tăng cường giao lưu giữa các địa phương và hội nhập quốc tế; phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt tại Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh mới, cuộc thi tiếp tục gắn với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; hình thành tác phong khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp, hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học.

Năm học 2025-2026, cuộc thi có sự tham gia của 34/34 sở GD-ĐT, lần đầu tiên đạt đủ 100% địa phương.

Cuộc thi có 242 dự án tham dự của 27 cá nhân, 215 tập thể; trong đó 215 dự án của học sinh THPT và 27 dự án của học sinh THCS, tăng 30 dự án so với cuộc thi trước. Số học sinh tham gia cuộc thi là 457 học sinh (405 học sinh THPT và 52 học sinh THCS).

Các dự án dự thi năm nay thuộc 21 lĩnh vực bao gồm: Khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật y sinh, sinh học tế bào và phân tử, hóa học, sinh học trên máy tính và sinh –tin, khoa học trái đất và môi trường, hệ thống nhúng, năng lượng, vật lý, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, khoa học vật liệu, toán học, vật lý và thiên văn, khoa học thực vật, robot và máy thông minh, phần mềm hệ thống, y học chuyển dịch...

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT được Bộ GD-ĐT tổ chức lần đầu vào năm 2013. Qua 14 năm, Bộ GD-ĐT đánh giá cuộc thi đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông; góp phần đổi mới phương pháp dạy học; định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tiếp cận với thế giới khoa học, phù hợp với định hướng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.



