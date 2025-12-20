HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường Đại học Đồng Nai lên tiếng vụ việc sinh viên sư phạm chưa nhận được tiền hỗ trợ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Thời gian gần đây, hàng trăm sinh viên ngành sư phạm khóa 11 của Trường Đại học Đồng Nai đang tiếp tục chờ đợi khoản hỗ trợ sinh hoạt phí

Theo phản ánh của nhiều sinh viên khóa 2021 - 2025 (Khóa 11), mặc dù đã hoàn tất các thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25-9-2020 ngay từ năm nhất.

Tuy nhiên, đến nay, sau khi đã tốt nghiệp, các em vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt nào (mức 3,63 triệu đồng/tháng). Số tiền dự kiến chi trả là 3,63 triệu đồng/tháng nhân với 40 tháng thực học, tổng số tiền trên 145 triệu đồng.

Vụ sinh viên Sư phạm Trường ĐH Đồng Nai chưa có tiền hỗ trợ, lãnh đạo nhà trường lên tiếng? - Ảnh 1.

Một góc Trường Đại học Đồng Nai

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Trường Đại học Đồng Nai cho biết Ban Giám hiệu mới của nhà trường sau khi được kiện toàn năm 2025 đã nắm bắt một số vướng mắc từ đợt tuyển sinh năm 2021 và tập trung chỉ đạo rà soát danh sách sinh viên khóa 11 đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116.

Tiến sĩ Phạm Hùng Đức, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, quan điểm nhất quán của nhà trường là tuân thủ đúng quy định, công khai, minh bạch, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chế độ cho sinh viên sư phạm đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần phải rà soát lại để đảm bảo việc chi trả được chặt chẽ, đúng đối tượng, tuyệt đối không được để thất thoát cho ngân sách.

Cụ thể, khó khăn, vướng mắc đó là việc xác định danh sách sinh viên đăng ký và đủ điều kiện hưởng chế độ theo Nghị định 116 cần rà soát, đối chiếu thêm để đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Đối với thông tin nhà trường thiếu minh bạch khi chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm khóa 11, theo Nghị định 116, Tiến sĩ Phạm Hùng Đức cho biết nhà trường thực hiện hoàn toàn công khai, minh bạch. Từ khi Ban Giám hiệu mới của nhà trường được kiện toàn vào tháng 8-2025, nhà trường đã chủ động báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai và khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116.

Theo lãnh đạo nhà trường, dự kiến ngay trong tuần tới, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Nai và các đơn vị liên quan để có giải pháp sớm giải quyết dứt điểm hỗ trợ chính sách cho sinh viên.

Phía nhà trường cho hay, hiện nay, nguồn kinh phí theo Nghị định 116 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, Ban Giám hiệu nhà trường luôn đặt quyền lợi của sinh viên lên hàng đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, khách quan, công khai, minh bạch, không thất thoát ngân sách nhà nước, trong thời gian qua, nhà trường đã và đang khẩn trương tập trung rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, giúp sinh viên được thụ hưởng chính sách này trong thời gian sớm nhất.

