Giáo dục

Trường đại học mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế

Yến Anh

(NLĐO) - Hợp tác đào tạo quốc tế giúp các trường mở rộng cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục toàn cầu, sinh viên có cơ hội "du học tại chỗ" với chi phí hợp lý.

Đây không chỉ là chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn là bước đi cần thiết để hội nhập giáo dục khu vực và quốc tế. Bộ GD-ĐT cho hay mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có hơn 20% số chương trình liên kết với các đại học thuộc top 500 thế giới, đồng thời xây dựng thêm các phân hiệu đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Đại diện Trường ĐH CMC và Trường ĐH Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc) ký kết hợp tác

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, Việt Nam hiện có hàng trăm chương trình liên kết với đối tác từ hơn 50 quốc gia, trong đó Anh, Mỹ, Úc, Pháp và Hàn Quốc dẫn đầu.

Các hình thức liên kết đa dạng như 2+2, 3+1, dual degree hay du học tại chỗ giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, giảng viên quốc tế và môi trường học tập hiện đại ngay trên đất Việt mà không phải chịu toàn bộ chi phí du học đắt đỏ.

Xu hướng này không chỉ nâng tầm vị thế của các trường đại học Việt Nam mà còn góp phần quan trọng vào việc đào tạo thế hệ trẻ có năng lực cạnh tranh toàn cầu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới

Trường Đại học CMC vừa ký kết, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác uy tín của Trung Quốc như ĐH Sư phạm Thủ đô, Trường Thanh Hoa Thâm Quyến (Tsinghua SIGS), ĐH Ngoại ngữ Cát Lâm với kỳ vọng hình thành một mạng lưới hợp tác thực chất, hai chiều và vận hành liên tục.

Đoàn công tác Trường Thanh Hoa Thâm Quyến tham quan Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn CMC

Theo PGS-TS Nguyễn thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH CMC, hai bên sẽ đồng thiết kế chương trình, triển khai các mô hình 2+2, đồng thời thúc đẩy trao đổi sinh viên, thực tập quốc tế. Sinh viên CMC không chỉ học trong nước mà có cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập trong môi trường quốc tế.

Hai bên cũng hướng tới xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, các Lab quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, blockchain và an ninh mạng, đồng tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế và diễn đàn học thuật thường niên, qua đó hình thành các chương trình nghiên cứu chung có định hướng ứng dụng rõ ràng, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam. 

Trọng tâm của nhà trường không chỉ là công bố học thuật mà là chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, giải pháp và sản phẩm cụ thể có khả năng triển khai trong thực tiễn. Các hợp tác này sẽ đi xa hơn học thuật, tiến tới chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, ươm tạo doanh nghiệp và hình thành các mô hình như AI Innovation Park tại Việt Nam.

Các chương trình hợp tác giúp sinh viên có cơ hội học tập quốc tế với chi phí hợp lý

Nói thêm về việc Trường ĐH CMC tập trung vào các đối tác Trung Quốc, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng cho rằng về chất lượng đào tạo, nhiều đại học Trung Quốc hiện nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á, đặc biệt mạnh ở các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, AI, quản trị và nghiên cứu ứng dụng.

Về chi phí, các chương trình hợp tác với Trung Quốc có mức đầu tư hợp lý hơn đáng kể so với các chương trình tương đương tại châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Điều này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao cho đông đảo sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu học tập quốc tế ngày càng tăng.

Quan trọng nhất, là cơ hội nghề nghiệp rất thực tiễn. Hiện nay, hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp FDI và các tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, logistics, thương mại điện tử đang hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam. Thị trường đang cần những nhân sự vừa có chuyên môn, vừa thông thạo ngôn ngữ, am hiểu văn hóa và môi trường kinh doanh Trung Quốc.

Khi kết hợp với hệ sinh thái doanh nghiệp của Tập đoàn CMC, sinh viên không chỉ có cơ hội học tập quốc tế mà còn có lộ trình rõ ràng từ đào tạo - thực tập - việc làm, thậm chí tham gia vào các dự án công nghệ và kinh doanh xuyên biên giới. Đây là một hướng đi thiết thực, hiệu quả và gắn chặt với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới của Việt Nam.

