Trường ĐH CMC hợp tác với ĐH Thanh Hoa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH CMC hợp tác với ĐH Thanh Hoa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Yến Anh

(NLĐO)- Trường ĐH CMC và ĐH Thanh Hoa hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực AI và bán dẫn…

Ngày 23-4, Trường Đại học CMC đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa Thâm Quyến - đơn vị nghiên cứu và đào tạo sau đại học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, một trong những đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Trường ĐH CMC hợp tác với ĐH Thanh Hoa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Đại diện Trường Đại học CMC và Trường Thanh Hoa Thâm Quyến ký kết MOU

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Trường Đại học CMC, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với Trường Thanh Hoa Thâm Quyến - Đại học Thanh Hoa.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là phát triển các dự án nghiên cứu chung trong những lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực AI và bán dẫn, xây dựng các dự án nghiên cứu chung.

Trường ĐH CMC hợp tác với ĐH Thanh Hoa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 2.

Hai bên sẽ triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực AI và bán dẫn…

Tại buổi lễ ký kết hợp tác, GS Zuo Jian'e - Phó Hiệu trưởng Trường Thanh Hoa Thâm Quyến - cho biết nhà trường hiện tập trung phát triển các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn theo mô hình liên ngành, nổi bật là khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác sâu rộng, phù hợp với định hướng đào tạo và nghiên cứu công nghệ của Trường Đại học CMC trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, Trường Đại học CMC sẽ giới thiệu các sinh viên xuất sắc tham gia các chương trình đào tạo tại Trường Thanh Hoa Thâm Quyến. Đây được xem là cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật quốc tế chất lượng cao, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy các chương trình trao đổi ngắn hạn như học kỳ quốc tế, chương trình trao đổi kỳ hè và kỳ đông nhằm gia tăng trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên.

Trường ĐH CMC hợp tác với ĐH Thanh Hoa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 3.

Đoàn công tác Trường Thanh Hoa Thâm Quyến tham quan Data Center (trung tâm dữ liệu) của Tập đoàn CMC

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, khẳng định hợp tác với Trường Thanh Hoa Thâm Quyến không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là bước đi chiến lược để phát triển mô hình Đại học số, đổi mới sáng tạo gắn với hệ sinh thái Viện - Trường - Doanh nghiệp của CMC.

Thông qua hợp tác, sinh viên và giảng viên sẽ được tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, đồng thời tham gia trực tiếp các bài toán công nghệ gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Với lợi thế từ Tập đoàn CMC, hai bên hướng tới phát triển các mô hình R&D gắn với doanh nghiệp, đặc biệt trong AI và chuyển đổi số.

Đại học Thanh Hoa là mô hình tiêu biểu về gắn kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ - định hướng mà Trường Đại học CMC đang hướng tới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác tại Việt Nam, Trường Thanh Hoa Thâm Quyến đã tiến hành gặp gỡ, hợp tác với 4 trường đại học tại Hà Nội, trong đó bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học CMC.

Tin liên quan

Trường ĐH CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp giỏi

Trường ĐH CMC CMC ĐH Thanh Hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo