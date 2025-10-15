Suốt 26 năm qua, bên cạnh việc không ngừng cải tiến chương trình đào tạo theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn kiểm định, hội nhập với chất lượng đào tạo quốc tế và tăng cường tính thực tiễn, Trường Đại học (ĐH) Nguyễn Tất Thành còn thành công khi xây dựng bộ tiêu chuẩn nội bộ đánh giá các chương trình đào tạo. Nhà trường tiến tới hình thành văn hóa chất lượng, không chỉ xây dựng lộ trình, kế hoạch để thay đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu về cải tiến chương trình đào tạo mà còn khẳng định hơn nữa thương hiệu của mình về chất lượng đào tạo.

Chất lượng đào tạo là sứ mệnh

Đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành việc kiểm định chất lượng trong nước và khu vực với 53 lượt chương trình đào tạo, trong đó một số chương trình được tiến hành đánh giá chu kỳ 2. Bên cạnh đó, trường còn đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) theo Thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tỉ lệ 97%; có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn gắn sao theo UPM (hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực).

Không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo trên bản đồ giáo dục Việt Nam, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn tham gia kiểm định và đạt thành tích ở nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Đáng chú ý, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã lọt vào Top 34% trường ĐH tốt nhất châu Á trên bảng xếp hạng QS Asia 2025, Top 18% trường ĐH trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024, Top 4 trường ĐH Việt Nam tại bảng xếp hạng thế giới URAP, được gắn 5 sao của UPM…

Nhìn nhận quy luật tất yếu của việc đào tạo là phải bảo đảm được nhu cầu của doanh nghiệp (DN) và đáp ứng yêu cầu của xã hội, ngay từ lúc thành lập, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã xác định sứ mệnh của mình: Đào tạo ra những người "vừa hồng vừa chuyên", có kiến thức vững chắc, có kỹ năng thuần thục, có khát vọng đổi mới, có tư duy và năng lực sáng tạo để tham gia tích cực tiến trình hội nhập, phát triển xã hội.

Mỗi năm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cung cấp hàng ngàn nhân lực chất lượng cao cho TP HCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến

Suốt hơn 1/4 thế kỷ, mốc son mà Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đạt được là đào tạo hàng chục ngàn bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân có trình độ chuyên môn cao, góp phần phát triển đất nước.

Mỗi năm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chứng kiến biết bao thành công của những thế hệ sinh viên tốt nghiệp dưới mái trường mang tên Bác. Nhiều cựu sinh viên, học viên của trường đã giữ những chức vụ, vị trí quan trọng trong các cơ quan, DN. Nhiều người còn thành lập DN dựa trên vốn kiến thức đã được học tại trường.

Để có được kết quả ấy, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hết sức chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất, huy động tối đa nguồn lực từ các thầy cô và các nhà đầu tư. Từ đó, trường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang, xây dựng phòng học với nhiều trang thiết bị dạy học tiên tiến nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt nhiều chuẩn kiểm định chất lượng và có mặt trong một số bảng xếp hạng ĐH thế giới

Theo TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện. Trong đó, mỗi thành tố - từ giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đến các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, DN khởi nghiệp - đều đóng vai trò là tác nhân đổi mới.

Với 26 năm phát triển, bằng quyết tâm và nỗ lực phi thường, các thế hệ người lao động của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã biến những khát vọng thành hiện thực. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày càng khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục uy tín, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.