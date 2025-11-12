HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trường Đại học Nông Lâm vô địch Giải Futsal sinh viên TP HCM 2025

Quốc An - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Chiến thắng của Trường Đại học (ĐH) Nông Lâm trước Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM giúp họ vô địch Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực TP HCM

Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực TP HCM 2025 khép lại bằng trận chung kết kịch tính giữa chủ nhà Trường ĐH Nông Lâm TP HCM và Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM trong chiều 12-11 tại NTĐ Trường ĐH Nông Lâm TP HCM.

Trước đó, hai đội từng gặp nhau ở trận khai mạc và cả hai có màn tái ngộ ở chung kết để tạo nên "cái kết đẹp" cho mùa giải.

Với phong độ ổn định và lối chơi bản lĩnh, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM sớm mở tỉ số và duy trì thế trận áp đảo. Sang hiệp 2, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM nỗ lực rút ngắn còn 1-2, song đội chủ nhà thi đấu bùng nổ, ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-1, qua đó đăng quang xứng đáng.

Trường Đại học Nông Lâm vô địch Giải futsal sinh viên TP HCM 2025 - Ảnh 1.

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM lên ngôi vô địch giải sinh viên khu vực

Ở trận tranh hạng ba, Trường ĐH An ninh Nhân dân thắng đậm Trường ĐH FPT 9-2, giành HCĐ.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, Ủy viên Ban chỉ đạo giải, chia sẻ: "Đơn vị chủ nhà đã chuẩn bị rất đầy đủ, chu đáo để giải đấu được diễn ra thành công. Nhà thi đấu của Trường ĐH Nông Lâm đạt chuẩn quốc gia và đây là một trong những điều kiện để tạo nên sự thành công của giải. Đặc biệt là gần 20.000 sinh viên, học viên nhà trường và các tổ chức đoàn thể của nhà trường háo hức hướng đến mùa giải, quan tâm theo dõi cổ vũ cho mùa giải nói chung và đội nhà nói riêng".

Bên cạnh đó, ông Phạm Thanh Sang - Trưởng ban tổ chức, nhận xét giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều trận kịch tính, thậm chí phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

futsal sinh viên
