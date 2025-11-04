Giải futsal sinh viên khu vực TP HCM khai màn đầy sôi động

Giải Futsal sinh viên khu vực TP HCM 2025 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, mở màn cho một tuần tranh tài sôi nổi của 12 đội bóng đại diện các trường đại học lớn trên địa bàn thành phố.

Đây là mùa giải thứ ba giải đấu được tổ chức theo khu vực, sau hai mùa đầy thành công tại Tây Nguyên (2023) và Hà Nội (2024). Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP HCM tổ chức, nhằm phát triển phong trào futsal học đường và tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.

Giải có 4 bảng đấu, diễn ra với thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 8 đội vào tứ kết. Phó tổng giám đốc VOV Vũ Hải Quang cho biết giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao mà còn lan tỏa tinh thần trẻ trung, sáng tạo của sinh viên Việt Nam.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá phong trào futsal sinh viên sẽ góp phần bổ sung nguồn lực trẻ cho futsal nước nhà trong tương lai.

Ông Tú chia sẻ: "Chúng ta đã có phong trào futsal sinh viên rất ổn định và tôi tin rằng chắc chắn sẽ có thêm nhiều trường đại học tham gia trong thời gian tới. Đây là cơ sở giúp cho các CLB futsal của Việt Nam có nhiều nguồn để tuyển cầu thủ.

Ở trận đấu mở màn giải, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM (đỏ) giành chiến thắng ngày ra quân

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Trường ĐH Nông Lâm TP HCM thắng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM 2-1.

Các trận đấu tại giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VOV Live và VOV Futsal.



