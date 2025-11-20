Trường Đại học Thủ Dầu Một có thêm 5 Phó Giáo sư

Ngày 20-11, lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TP HCM) cho biết nhà trường vừa vinh dự đón nhận tin vui khi có thêm 5 phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.



Danh sách các PGS. TS. bao gồm: Ngô Hồng Điệp; Đồng Văn Toàn; Phan Tấn Lực; Trần Thị Ân và Lê Thị Minh.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một chúc mừng các tân PGS.TS.

Trong không khí phấn khởi của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn cũng đã trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cho 8 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Trong đó, có 4 chương trình trình độ thạc sĩ, gồm: Hệ thống thông tin, Khoa học môi trường; Kế toán; Luật kinh tế và 4 chương trình trình độ đại học, gồm: Toán học; Thiết kế đồ họa; Tâm lý học; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

TS. Dương Mộng Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (thứ 5 trái qua) trao Quyết định công nhận cho 8 chương trình đào tạo của nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

TS. Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng không chỉ khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường mà còn tạo nền tảng vững chắc để sinh viên tiếp cận tri thức hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững trong giáo dục và nghề nghiệp.

TS. Xuân còn cho rằng, kết quả này thể hiện nỗ lực không ngừng của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo hiện đại, sát thực tiễn.

Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng là đơn vị hoàn thành hai chu kỳ liên tiếp đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA.

TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt lãnh đạo TP HCM chúc mừng Trường Đại học Thủ Dầu Một nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Hiện xếp thứ 15/191 trường đại học Việt Nam và nằm trong top 20 các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế về khoa học – công nghệ.

Đặc biệt, năm học 2025 – 2026, nhà trường tuyển sinh 6.354 sinh viên, nâng quy mô đào tạo lên hơn 23.000 sinh viên, chiếm 1% tổng số sinh viên cả nước.

"Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để nhà trường tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và khát vọng vươn lên ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực" – TS. Đoàn Ngọc Xuân nhấn mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới, TS. Đoàn Ngọc Xuân cho hay, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục định hình chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học và xu hướng phát triển của đất nước.

Phấn đấu xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một trở thành một Đại học Số – Thông minh – Hạnh phúc; đồng thời là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển vùng TP HCM và cả nước.