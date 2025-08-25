Trường Đại học Thủ Dầu Một, TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025

Theo Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một, điểm chuẩn được xác định theo 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn; xét học bạ; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025; xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025.

Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

Cụ thể, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26,86 điểm. Năm nay, điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi THPT của trường có 27 ngành từ 20 điểm trở lên. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,86 điểm, tiếp đến là ngành Truyền thông đa phương tiện với 25,75 điểm. Các ngành thuộc khối Sư phạm, Ngoại ngữ, Kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn phổ biến từ 22 điểm đến 24,5 điểm.

Xét theo điểm học bạ THPT, phổ điểm chuẩn trải từ 15,75 đến 26,5 điểm. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 26,5 điểm; kế đến là ngành Toán học, Marketing, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn là 25,25 điểm. Nhiều ngành đào tạo khác duy trì mức điểm từ 22 đến 24,75 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực – Đại học Quốc gia TP HCM 2025 theo thang điểm 1.200. Điểm chuẩn dao động từ 600 đến 1.030 điểm. Ngành cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với 1.030 điểm. Các ngành thuộc nhóm Kinh tế, Ngoại ngữ, Tâm lý học dao động trong khoảng 890 đến 980 điểm.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 theo thang điểm 30, ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 26,75 điểm, các ngành khác dao động trong khoảng 19 đến 25 điểm.

Thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một từ ngày 23 đến 30-8-2025.

Điểm trúng tuyển vào các ngành tại Trường Đại học Thủ Dầu Một: