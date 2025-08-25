HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường Đại học Thủ Dầu Một, TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trường Đại học Thủ Dầu Một là trường công lập trực thuộc UBND TP HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 40 ngành theo các phương thức xét tuyển

Theo Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một, điểm chuẩn được xác định theo 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn; xét học bạ; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025; xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025. 

Trường Đại học Thủ Dầu Một, TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

Cụ thể, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26,86 điểm. Năm nay, điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi THPT của trường có 27 ngành từ 20 điểm trở lên. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,86 điểm, tiếp đến là ngành Truyền thông đa phương tiện với 25,75 điểm. Các ngành thuộc khối Sư phạm, Ngoại ngữ, Kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn phổ biến từ 22 điểm đến 24,5 điểm.

Xét theo điểm học bạ THPT, phổ điểm chuẩn trải từ 15,75 đến 26,5 điểm. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 26,5 điểm; kế đến là ngành Toán học, Marketing, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn là 25,25 điểm. Nhiều ngành đào tạo khác duy trì mức điểm từ 22 đến 24,75 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực – Đại học Quốc gia TP HCM 2025 theo thang điểm 1.200. Điểm chuẩn dao động từ 600 đến 1.030 điểm. Ngành cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với 1.030 điểm. Các ngành thuộc nhóm Kinh tế, Ngoại ngữ, Tâm lý học dao động trong khoảng 890 đến 980 điểm.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 theo thang điểm 30, ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 26,75 điểm, các ngành khác dao động trong khoảng 19 đến 25 điểm.

Thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một từ ngày 23 đến 30-8-2025. 

Điểm trúng tuyển vào các ngành tại Trường Đại học Thủ Dầu Một: 

Stt

Tên ngành

Mã ngành (mã xét tuyển)

Điểm chuẩn trúng tuyển

của các phương thức tuyển sinh

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30)

Xét học bạ: Điểm trung bình các môn năm lớp 12

(Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30)

Xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025

(Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30)

Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025

(Thang điểm 1200)

1

Truyền thông đa phương tiện

7320104

25.75

26.5

26.75

1030

2

Âm nhạc

7210405

15

15.75

16

600

3

Du lịch

7810101

22.75

23.5

23.75

910

4

Thiết kế đồ họa

7210403

23.25

24

24.25

930

5

Sư phạm Ngữ văn

7140217

26.86

Không xét

Không xét

Không xét

6

Giáo dục Tiểu học

7140202

24.35

Không xét

Không xét

Không xét

7

Giáo dục Mầm non

7140201

24.2

Không xét

Không xét

Không xét

8

Giáo dục học

7140101

23

23.75

24

920

9

Toán học

7460101

24.5

25.25

25.5

980

10

Quản lý công nghiệp

7510601

22.25

23

23.25

890

11

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

24.5

25.25

25.5

980

12

Quản trị kinh doanh

7340101

22.25

23

23.25

890

13

Marketing

7340115

24.5

25.25

25.5

980

14

Thương mại điện tử

7340122

22.25

23

23.25

890

15

Tài chính - Ngân hàng

7340201

22.75

23.5

23.75

910

16

Kế toán

7340301

23

23.75

24

920

17

Kiểm toán

7340302

22

22.75

23

880

18

Kỹ thuật môi trường

7520320

15

15.75

16

600

19

Tâm lý học

7310401

22.75

23.5

23.75

910

20

Quan hệ quốc tế

7310206

18

18.75

19

720

21

Công tác xã hội

7760101

22.75

23.5

23.75

910

22

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

15

15.75

16

600

23

Quản lý nhà nước

7310205

23.25

24

24.25

930

24

Luật

7380101

22.75

23.5

23.75

910

25

Quản lý đất đai

7850103

15

15.75

16

600

26

Công nghệ thông tin

7480201

15.75

16.5

16.75

630

27

Kỹ thuật phần mềm

7480103

19.5

20.25

20.5

780

28

Kiến trúc

7580101

15

15.75

16

600

29

Kỹ thuật xây dựng

7580201

15

15.75

16

600

30

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

15

15.75

16

600

31

Ngôn ngữ Anh

7220201

22.25

23

23.25

890

32

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

24

24.75

25

960

33

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

22

22.75

23

880

34

Công nghệ sinh học

7420201

15

15.75

16

600

35

Hoá học

7440112

17.25

18

18.25

690

36

Công nghệ thực phẩm

7540101

15

15.75

16

600

37

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

21.25

22

22.25

850

38

Kỹ thuật điện

7520201

15.75

16.5

16.75

630

39

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

7520216

20.5

21.25

21.5

820

40

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

21.75

22.5

22.75

870

Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Nhiều ngành có điểm chuẩn tăng vọt trong lúc Bộ GD-ĐT đã cố điều chỉnh các quy định nhằm hạn chế thực trạng gây bất bình đẳng này

Talkshow-tư vấn: Điểm chuẩn tăng cao, vẫn còn cơ hội trúng tuyển bổ sung

Vào lúc 9 giờ ngày 25-8, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow - tư vấn trực tuyến: "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển"

Thủ khoa "ẵm" học bổng hơn 250 triệu đồng kèm lời mời đặc biệt tại lễ tốt nghiệp

(NLĐO) - Trong số 1.594 sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM được trao bằng tốt nghiệp, có 44 sinh viên xếp loại xuất sắc và 457 sinh viên loại giỏi.

