Giáo dục

Trường Đại học Việt Đức đoạt giải nhất cuộc thi InnoWorks 2025

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025 là sân chơi phát triển ứng dụng AIoT dành cho sinh viên

Ngày 5-11, tại Trường Đại học Việt Đức đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025 (InnoWorks 2025), do Trường Đại học Việt Đức (VGU) và Tập đoàn Advantech phối hợp tổ chức.

Từ hơn 44 đội tham gia ban đầu đến từ 13 trường đại học và học viện hàng đầu tại Việt Nam, 6 đội thi xuất sắc nhất đã tranh tài để hiện thực hóa các giải pháp Công nghiệp 4.0 có tính khả thi và bền vững. 

img

Đại diện Trường Đại học Việt Đức phát biểu khai mạc

Sự kiện nhấn mạnh sứ mệnh “từ phòng lab đến thị trường”, đưa các giải pháp AIoT tiến gần hơn tới ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa.

Năm nay, InnoWorks 2025 chứng kiến sự "chín muồi" vượt bậc của các dự án khi các đội thi không chỉ dừng lại ở nền tảng kỹ thuật mà đã tích hợp sâu tư duy khởi nghiệp vào giải pháp.

Sự trưởng thành này được thể hiện qua chất lượng kỹ thuật cao, các đội ứng dụng thành thạo nền tảng AIoT, đặc biệt là nền tảng WISE-IoT của Advantech, cho phép kết nối linh hoạt và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

img

Đại học Việt Đức xuất sắc đoạt giải nhất của cuộc thi

Mô hình kinh doanh rõ ràng, thể hiện qua các dự án đều xây dựng mô hình kinh doanh (Business Model) có chỉ số hoàn vốn đầu tư (ROI) rõ ràng (như giảm điện năng, tăng hiệu suất OEE, giảm lỗi). 

Ngoài ra, các giải pháp tập trung vào hai trụ cột chính là “Sản xuất thông minh” và “Năng lượng & Môi trường”, giải quyết trực tiếp các thách thức về chuyển đổi số và phát triển bền vững của Việt Nam.

Kết quả, Đại học Việt Đức đã xuất sắc dành giải nhất trị giá 65 triệu đồng, với phần thi mạng lưới AloT năng lượng mặt trời giám sát, dự báo độ mặn thời gian thực, tự khắc phục lỗi cảm biến. 

Ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba và giải phụ, tổng giá trị phần thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng kèm cơ hội ươm tạo, cố vấn và kết nối đối tác công nghiệp.

Khởi xướng toàn cầu từ năm 2019 bởi Advantech, Cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025, tập trung giải quyết bài toán thực tiễn trên hệ sinh thái phần cứng – phần mềm công nghiệp (tiêu biểu như WISE-IoT). 

Phiên bản 2025 tại Việt Nam nhấn mạnh hai chủ đề “Sản xuất thông minh” và “Năng lượng & Môi trường”, hướng đến hiệu quả vận hành, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.


