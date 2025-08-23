Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm

Tối 22-8, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường qua 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực, xét kết hợp.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường từ 23-8 đến 30-8.

Theo đó, ở phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 - 26,5 điểm. Trong đó, 2 ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và tự động hóa có mức điểm chuẩn cao nhất 26,5 điểm. Xếp vị trí tiếp theo là ngành marketing và ngành thương mại điện tử cùng lấy 26 điểm. Như vậy, năm học này, trường có 4 ngành lấy điểm chuẩn trên 26 điểm.

Những ngành có mức điểm chuẩn 17 điểm như: kiểm toán, kế toán, công nghệ thực phẩm.

Ở phương thức xét điểm kết hợp, ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và tự động hóa vẫn giữ mức điểm cao nhất là 28,61 điểm.

Năm 2024, ngành kinh doanh quốc tế và luật kinh tế có điểm chuẩn cao nhất, cùng bằng 26 điểm.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh khoảng 10.000 chỉ tiêu tại trụ sở chính ở TP HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi, trong đó có 5 ngành/chuyên ngành mới bao gồm: ngành công nghệ tài chính; ngành ngôn ngữ Trung Quốc; chuyên ngành điện hạt nhân, chuyên ngành quản lý năng lượng và chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.