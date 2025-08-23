HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Năm nay, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP HCM dao động từ 17 - 26,5 điểm.

Tối 22-8, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường qua 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực, xét kết hợp.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường từ 23-8 đến 30-8.

Theo đó, ở phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 - 26,5 điểm. Trong đó, 2 ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và tự động hóa có mức điểm chuẩn cao nhất 26,5 điểm. Xếp vị trí tiếp theo là ngành marketing và ngành thương mại điện tử cùng lấy 26 điểm. Như vậy, năm học này, trường có 4 ngành lấy điểm chuẩn trên 26 điểm. 

Những ngành có mức điểm chuẩn 17 điểm như: kiểm toán, kế toán, công nghệ thực phẩm.

Ở phương thức xét điểm kết hợp, ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và tự động hóa vẫn giữ mức điểm cao nhất là 28,61 điểm.

Năm 2024, ngành kinh doanh quốc tế và luật kinh tế có điểm chuẩn cao nhất, cùng bằng 26 điểm.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm - Ảnh 2.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm - Ảnh 3.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm - Ảnh 4.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm - Ảnh 5.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh khoảng 10.000 chỉ tiêu tại trụ sở chính ở TP HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi, trong đó có 5 ngành/chuyên ngành mới bao gồm: ngành công nghệ tài chính; ngành ngôn ngữ Trung Quốc; chuyên ngành điện hạt nhân, chuyên ngành quản lý năng lượng và chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.

Tin liên quan

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing

(NLĐO) - Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing tăng ở hầu hết các ngành đào tạo

Năm học 2025-2026: Đột phá phát triển giáo dục

Chiều 22-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

(NLĐO)- Tâm lý học bất ngờ trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP HCM ngành hot thí sinh trúng tuyển sinh viên đại học
