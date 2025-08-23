Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing

Tối 22-8, Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường bằng các phương thức.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 23-8 đến 17 giờ ngày 30-8 thông qua cổng thông tin xét tuyển chung của Bộ GD - ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang 30 điểm), điểm chuẩn dao động từ 22,1 -25,63 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành kinh tế. Năm 2024, ngành có điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành marketing. Ngành thấp điểm nhất là bất động sản với 22,1 điểm.

Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, điểm chuẩn dao động từ 858,19 – 954,2 điểm; điểm thi kỳ thi V-SAT từ 343,4 – 394,52 điểm.

So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay tăng ở hầu hết các ngành, có ngành tăng gần 2 điểm.

Điểm chuẩn các chương trình đào tạo của Trường ĐH Tài chính Marketing năm 2025

Năm nay, Trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển khoảng 4.800 sinh viên, mở thêm ba ngành mới, gồm kiểm toán, quản lý kinh tế và khoa học dữ liệu. Học phí chương trình đào tạo năm 2025 khoảng 845.000-1.753.000 triệu đồng/tín chỉ (tùy chương trình đào tạo.)