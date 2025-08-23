Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing

Huy Lân - Huế Xuân

(NLĐO) - Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing tăng ở hầu hết các ngành đào tạo

Tối 22-8, Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường bằng các phương thức.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing- Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 23-8 đến 17 giờ ngày 30-8 thông qua cổng thông tin xét tuyển chung của Bộ GD - ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang 30 điểm), điểm chuẩn dao động từ 22,1 -25,63 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành kinh tế. Năm 2024, ngành có điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành marketing. Ngành thấp điểm nhất là bất động sản với 22,1 điểm. 

Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, điểm chuẩn dao động từ 858,19 – 954,2 điểm; điểm thi kỳ thi V-SAT từ 343,4 – 394,52 điểm. 

So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay tăng ở hầu hết các ngành, có ngành tăng gần 2 điểm. 

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing- Ảnh 2.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing- Ảnh 3.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing- Ảnh 4.

Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing- Ảnh 5.

Điểm chuẩn các chương trình đào tạo của Trường ĐH Tài chính Marketing năm 2025

Năm nay, Trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển khoảng 4.800 sinh viên, mở thêm ba ngành mới, gồm kiểm toán, quản lý kinh tế và khoa học dữ liệu. Học phí chương trình đào tạo năm 2025 khoảng 845.000-1.753.000 triệu đồng/tín chỉ (tùy chương trình đào tạo.)

Tin liên quan

Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

(NLĐO)- Tâm lý học bất ngờ trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Hơn 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành "hot" Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

(NLĐO) - Tối 22-8, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM công bố điểm chuẩn trúng truyển năm 2025. Trong đó, báo chí là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Trường CĐ công bố điểm chuẩn: Hơn 7 điểm/môn mới trúng tuyển ngành "hot"

(NLĐO) - Mặc dù là trường CĐ, song mức điểm chuẩn trúng tuyển nhiều ngành ở Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM) còn cao hơn cả ĐH.

điểm chuẩn tài chính Marketing ngành Marketing đại học thí sinh trúng tuyển xét tuyển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo