Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận giảng viên, sinh viên Đức và lưu học sinh Sri Lanka

Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chiều 21-8, Trường ĐH Cửu Long tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp nhận 1 giảng viên, 3 sinh viên đến từ Đức và 4 lưu học sinh đến từ Sri Lanka sang làm việc và học tập tại trường.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi gặp gỡ có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng cho biết từ đầu năm 2025, Trường Đại học Cửu Long đã trao đổi, thỏa thuận hợp tác với Trường Oberlinhaus Freudenstadt e.V của Đức về việc cử giảng viên tham gia giảng dạy tình nguyện và các sinh viên của Trường Oberlinhaus Freudenstadt e.V sang Trường ĐH Cửu Long vừa học tiếng Việt, vừa làm tình nguyện viên, thực hiện giảng dạy tiếng Đức vừa thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa.

Vừa qua, Trường ĐH Cửu Long có văn bản chấp thuận cấp 5 suất học bổng toàn phần cho các lưu học sinh Sri Lanka đến học tại Trường ĐH Cửu Long. Hôm nay, có 4 lưu học sinh Sri Lanka đã sang và bắt đầu tham gia học tập tại trường.

Đối với giảng viên và sinh viên Đức tham gia các hoạt động cụ thể: Tổ chức các lớp học tiếng Đức cho sinh viên, giảng viên Trường ĐH Cửu Long có nhu cầu; tăng cường giao lưu văn hóa, nâng cao trình độ ngôn ngữ giữa Việt Nam và Đức; hỗ trợ sinh viên Đức học tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc cho người nước ngoài; sinh viên Đức cùng sinh viên Trường ĐH Cửu Long tham gia các hoạt động xã hội, dự án văn hóa, giáo dục và giao lưu tại địa phương…

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Trường ĐH Cửu Long trao thẻ cho sinh viên Đức

Đại diện Trường ĐH Cửu Long trao thẻ cho lưu học sinh Sri Lanka

Riêng đối với lưu học sinh Sri Lanka được tiếp nhận đến học tập tại trường theo chương trình học bổng của Trường ĐH Cửu Long cấp, gồm các mục: miễn học phí 1 năm học tiếng Việt; miễn học phí 4 năm học đại học (hoặc 2 năm học cao học); miễn phí ở trong ký túc xá của trường; sử dụng miễn phí wifi và điện, nước trong định mức qui định; hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi (từ Sri Lanka đến Việt Nam và ngược lại) trong toàn bộ khóa học 5 năm; hỗ trợ chi phí trang cấp ban đầu của toàn khóa học và hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng tương đương 3.630.000 đồng/lưu học sinh.