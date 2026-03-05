HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH đầu tiên Việt Nam đạt kiểm định quốc tế THE-ICE Úc

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Quá trình đánh giá được triển khai qua nhiều giai đoạn, từ thẩm định hồ sơ tự đánh giá đến khảo sát thực tế tại trường

Ngày 5-3, Trường ĐH Gia Định (GDU) tổ chức lễ công bố và nhận giấy chứng nhận đạt kiểm định quốc tế cấp cơ sở giáo dục từ THE-ICE (Úc). Đây là trường ĐH đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn xuất sắc của tổ chức này.

Trường ĐH đầu tiên đạt kiểm định quốc tế THE-ICE - Ảnh 1.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Gia Định nhận chứng nhận kiểm định từ ông John Daly - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn học thuật THE-ICE, Giám đốc học thuật khu vực Châu Á Thái Bình Dương

TS Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho biết quá trình đánh giá được triển khai qua nhiều giai đoạn, từ thẩm định hồ sơ tự đánh giá đến khảo sát thực tế tại trường.

Đoàn đánh giá cũng tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các bên liên quan, gồm ban lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp đối tác nhằm rà soát hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà trường.

"Quá trình đánh giá được thực hiện khách quan, độc lập và toàn diện, bao gồm các tiêu chí về chiến lược phát triển, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, liên kết doanh nghiệp và mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế" – TS Nguyễn Văn Hiến nói rõ.

Kết quả nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực tế cho thấy Trường ĐH Gia Định đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục của THE-ICE.

Trước khi thực hiện đánh giá chất lượng theo chuẩn THE-ICE, Trường ĐH Gia Định đã có 13 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Các ngành được kiểm định gồm: Luật, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, kế toán, tài chính – ngân hàng, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, marketing, kinh doanh quốc tế, truyền thông đa phương tiện, logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Gần đây nhất, tháng 1-2026, Trường ĐH Gia Định cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ba ngành: Đông phương học, quan hệ công chúng và thương mại điện tử theo Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT – văn bản mới nhất quy định về tiêu chuẩn và quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ ĐH.

THE-ICE là tổ chức chứng nhận và thiết lập tiêu chuẩn uy tín trong lĩnh vực giáo dục du lịch, khách sạn, sự kiện và nghệ thuật ẩm thực với mạng lưới 35 thành viên tại 20 quốc gia trên bốn châu lục. Tại Việt Nam, tổ chức này được Bộ GD-ĐT công nhận vào tháng 1-2024, đủ điều kiện thực hiện công tác đánh giá và công nhận chất lượng đào tạo đối với các cơ sở giáo dục ĐH.


Tin liên quan

Talkshow "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?"

Talkshow "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?"

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?", quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học

(NLĐO) - Trường ĐH Luật, ĐH Huế đã được công nhận chất lượng giáo dục đối với 3 bậc học là ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo.

Có hay không yếu tố cảm tính trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học?

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học luôn là một chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà quản lý, chuyên gia giáo dục và toàn xã hội.

kiểm định Trường ĐH Gia Định kiểm định quốc tế cơ sở giáo dục GDU THE-ICE
