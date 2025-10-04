Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học

Chiều ngày 4-10, Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long tổ chức lễ công bố quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Luật Kinh tế.

Trường ĐH Luật, ĐH Huế trao bằng tốt nghiệp cho 1 tiến sĩ, 50 thạc sĩ Luật Kinh tế năm 2025.

Đây là một trong số ít các cơ sở đào tạo tại Việt Nam hoàn tất kiểm định chất lượng ở cả ba bậc là ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ; 100% chương trình đào tạo của nhà trường đã được kiểm định chất lượng, mở ra tiền đề cho quá trình chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trước đó, từ ngày 18 đến 21-6, đoàn đánh giá của Trung tâm KĐCLGD Thăng Long đã tiến hành khảo sát thực tế, làm việc với các đơn vị liên quan và nghiên cứu hồ sơ minh chứng phục vụ công tác đánh giá. Kết quả cho thấy hai chương trình đào tạo sau đại học ngành Luật Kinh tế của Trường ĐH Luật, ĐH Huế đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, chính thức được công nhận đạt chuẩn.

PGS-TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế khẳng định với định hướng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, nhà trường luôn chú trọng triển khai công tác kiểm định chất lượng theo đúng quy trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Chiều cùng ngày, Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế cũng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ Luật Kinh tế năm 2025 cho 51 học viên.