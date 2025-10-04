Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học

Q.Nhật

(NLĐO) - Trường ĐH Luật, ĐH Huế đã được công nhận chất lượng giáo dục đối với 3 bậc học là ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo.

Chiều ngày 4-10, Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long tổ chức lễ công bố quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Luật Kinh tế.

Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học - Ảnh 1.

Trường ĐH Luật, ĐH Huế trao bằng tốt nghiệp cho 1 tiến sĩ, 50 thạc sĩ Luật Kinh tế năm 2025.

Đây là một trong số ít các cơ sở đào tạo tại Việt Nam hoàn tất kiểm định chất lượng ở cả ba bậc là ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ; 100% chương trình đào tạo của nhà trường đã được kiểm định chất lượng, mở ra tiền đề cho quá trình chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trước đó, từ ngày 18 đến 21-6, đoàn đánh giá của Trung tâm KĐCLGD Thăng Long đã tiến hành khảo sát thực tế, làm việc với các đơn vị liên quan và nghiên cứu hồ sơ minh chứng phục vụ công tác đánh giá. Kết quả cho thấy hai chương trình đào tạo sau đại học ngành Luật Kinh tế của Trường ĐH Luật, ĐH Huế đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, chính thức được công nhận đạt chuẩn.

PGS-TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế khẳng định với định hướng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, nhà trường luôn chú trọng triển khai công tác kiểm định chất lượng theo đúng quy trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Chiều cùng ngày, Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế cũng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ Luật Kinh tế năm 2025 cho 51 học viên.

Tin liên quan

Thúc đẩy văn hóa kiểm định chất lượng ĐH

Thúc đẩy văn hóa kiểm định chất lượng ĐH

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học cần trở thành hoạt động tự nguyện để hình thành văn hóa chất lượng trong cơ sở đào tạo

Talkshow "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?"

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?", quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Có hay không yếu tố cảm tính trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học?

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học luôn là một chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà quản lý, chuyên gia giáo dục và toàn xã hội.

đại học kiểm định chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo