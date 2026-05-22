Trường ĐH hạnh phúc là nơi giúp sinh viên đủ năng lực vào đời

Nhiều chuyên gia giáo dục uy tín đã cùng thảo luận về trường đại học hạnh phúc và làm sao để kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại hội thảo thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" diễn ra ngày 22-5 do Trường ĐH Đại Nam và Soha.vn phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Một khảo sát trực tuyến thực hiện tháng 4-2026 với hơn 9.200 sinh viên tại 10 trường đại học cho thấy hơn 33% người tham gia từng phân vân hoặc muốn đổi ngành học nếu được lựa chọn lại; gần 20% không thực sự tự hào về ngôi trường mình đang theo học. Những con số này cho thấy câu chuyện "đại học hạnh phúc" không chỉ là một khái niệm truyền cảm hứng, mà gắn trực tiếp với trải nghiệm học tập, sự trưởng thành và niềm tin của người học đối với môi trường giáo dục đại học.

Phát biểu tại hội thảo, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đại Nam, thẳng thắn nhìn nhận một "đại học hạnh phúc" không đồng nghĩa với môi trường ít áp lực hay chỉ tạo ra sự dễ chịu ngắn hạn, mà là nơi giúp người học trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đủ năng lực để bước vào cuộc sống. Hạnh phúc trong giáo dục đại học không nằm ở cơ sở vật chất, hoạt động phong trào hay cảm giác hài lòng tức thời, mà phải gắn liền với việc hình thành năng lực thực, bản lĩnh sống, tinh thần tự học, trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Theo ông, một sinh viên trưởng thành không phải là người biết nhiều lý thuyết nhất, mà là người biết đứng dậy sau va vấp. Một trường đại học hạnh phúc không thể được tạo ra bằng truyền thông, mà phải được tạo ra bằng chất lượng thật và niềm tin thật.

Cung với đó, trường đại học hạnh phúc không phải là một nơi không có áp lực, mà là nơi giúp con người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có đủ năng lực để bước vào đời. TS Lê Đắc Sơn khẳng định, Trường ĐH Đại Nam sẽ kiên cường đi theo con đường đã chọn, để 5 năm, 10 năm sau khi ra trường, tất cả sinh viên Đại Nam đều được xã hội thừa nhận là những con người có đủ năng lực kiến tạo cuộc đời, là những cá nhân ưu tú có trách nhiệm với gia đình và đất nước.

PGS-TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, chia sẻ quan điểm "Thiên tài được sinh ra từ niềm vui". Chỉ khi người học cảm thấy hạnh phúc, được truyền cảm hứng và được phát triển bản thân thì mới có thể sáng tạo và bứt phá. Từ đó, ông đặt ra câu hỏi: Liệu chính các trường đại học đã thật sự hạnh phúc chưa, và người học có đang hạnh phúc trong môi trường học tập của mình hay không?

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên hiện nay đang chịu áp lực lớn về học tập, thi cử và tương lai nghề nghiệp. Dẫn lại một nghiên cứu tại TP.HCM, ông Nam cho biết vào thời điểm ôn thi, nhiều sinh viên gần như không còn năng lực tận hưởng hạnh phúc. Dù có nhiều ước mơ và khát vọng nhưng không ít bạn trẻ thiếu điều kiện để hiện thực hóa những điều mình mong muốn.

Theo PGS – TS Trần Thành Nam, xây dựng một trường học hạnh phúc trong thời đại trí tuệ nhân tạo không thể chỉ đo bằng thành tích học tập, mà phải hướng tới phát triển con người toàn diện, có nội lực cá nhân và sức khỏe tinh thần vững vàng trước những biến động.

Theo ông, mô hình này cần được xây dựng trên ba trụ cột: con người, hệ thống và môi trường. Trong đó, người học giữ vai trò trung tâm; hệ thống quản trị cần linh hoạt hơn, giảm áp lực không cần thiết và tôn trọng sự khác biệt; còn môi trường học tập phải an toàn, tích cực, có cơ chế hỗ trợ tâm lý và tạo niềm tin để sinh viên phát triển.