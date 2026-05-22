HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH hạnh phúc là nơi giúp sinh viên đủ năng lực vào đời

Yến Anh

(NLĐO)- Trường đại học hạnh phúc không phải là nơi không có áp lực, mà là nơi giúp các sinh viên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, có đủ năng lực để bước vào đời.

Nhiều chuyên gia giáo dục uy tín đã cùng thảo luận về trường đại học hạnh phúc và làm sao để kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại hội thảo thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" diễn ra ngày 22-5 do Trường ĐH Đại Nam và Soha.vn phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

img

TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đại Nam, cho rằng Trường ĐH hạnh phúc là nơi giúp người học trưởng thành hơn

Một khảo sát trực tuyến thực hiện tháng 4-2026 với hơn 9.200 sinh viên tại 10 trường đại học cho thấy hơn 33% người tham gia từng phân vân hoặc muốn đổi ngành học nếu được lựa chọn lại; gần 20% không thực sự tự hào về ngôi trường mình đang theo học. Những con số này cho thấy câu chuyện "đại học hạnh phúc" không chỉ là một khái niệm truyền cảm hứng, mà gắn trực tiếp với trải nghiệm học tập, sự trưởng thành và niềm tin của người học đối với môi trường giáo dục đại học.

Phát biểu tại hội thảo, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đại Nam, thẳng thắn nhìn nhận một "đại học hạnh phúc" không đồng nghĩa với môi trường ít áp lực hay chỉ tạo ra sự dễ chịu ngắn hạn, mà là nơi giúp người học trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đủ năng lực để bước vào cuộc sống. Hạnh phúc trong giáo dục đại học không nằm ở cơ sở vật chất, hoạt động phong trào hay cảm giác hài lòng tức thời, mà phải gắn liền với việc hình thành năng lực thực, bản lĩnh sống, tinh thần tự học, trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Theo ông, một sinh viên trưởng thành không phải là người biết nhiều lý thuyết nhất, mà là người biết đứng dậy sau va vấp. Một trường đại học hạnh phúc không thể được tạo ra bằng truyền thông, mà phải được tạo ra bằng chất lượng thật và niềm tin thật.

img

PGS-TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh chỉ khi người học cảm thấy hạnh phúc thì mới có thể sáng tạo và bứt phá.

Cung với đó, trường đại học hạnh phúc không phải là một nơi không có áp lực, mà là nơi giúp con người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có đủ năng lực để bước vào đời. TS Lê Đắc Sơn khẳng định, Trường ĐH Đại Nam sẽ kiên cường đi theo con đường đã chọn, để 5 năm, 10 năm sau khi ra trường, tất cả sinh viên Đại Nam đều được xã hội thừa nhận là những con người có đủ năng lực kiến tạo cuộc đời, là những cá nhân ưu tú có trách nhiệm với gia đình và đất nước.

PGS-TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, chia sẻ quan điểm "Thiên tài được sinh ra từ niềm vui". Chỉ khi người học cảm thấy hạnh phúc, được truyền cảm hứng và được phát triển bản thân thì mới có thể sáng tạo và bứt phá. Từ đó, ông đặt ra câu hỏi: Liệu chính các trường đại học đã thật sự hạnh phúc chưa, và người học có đang hạnh phúc trong môi trường học tập của mình hay không?

img

Các đại biểu tham dự hội thảo

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên hiện nay đang chịu áp lực lớn về học tập, thi cử và tương lai nghề nghiệp. Dẫn lại một nghiên cứu tại TP.HCM, ông Nam cho biết vào thời điểm ôn thi, nhiều sinh viên gần như không còn năng lực tận hưởng hạnh phúc. Dù có nhiều ước mơ và khát vọng nhưng không ít bạn trẻ thiếu điều kiện để hiện thực hóa những điều mình mong muốn.

Theo PGS – TS Trần Thành Nam, xây dựng một trường học hạnh phúc trong thời đại trí tuệ nhân tạo không thể chỉ đo bằng thành tích học tập, mà phải hướng tới phát triển con người toàn diện, có nội lực cá nhân và sức khỏe tinh thần vững vàng trước những biến động.

Theo ông, mô hình này cần được xây dựng trên ba trụ cột: con người, hệ thống và môi trường. Trong đó, người học giữ vai trò trung tâm; hệ thống quản trị cần linh hoạt hơn, giảm áp lực không cần thiết và tôn trọng sự khác biệt; còn môi trường học tập phải an toàn, tích cực, có cơ chế hỗ trợ tâm lý và tạo niềm tin để sinh viên phát triển.

Tin liên quan

"Trường học hạnh phúc" nên bắt đầu từ đâu?

"Trường học hạnh phúc" nên bắt đầu từ đâu?

Không có "trường học hạnh phúc" được đo đếm bằng những con số định lượng.

hạnh phúc trường học hạnh phúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo