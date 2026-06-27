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Giáo dục

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM trao bằng cho tân thạc sĩ và tân cử nhân

Quang Liêm

(NLĐO) - Không chỉ đánh dấu hoàn thành việc học, lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường ĐH Hùng Vương TP HCM còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều tân khoa

Ngày 27-6, Trường Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV) tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 với chủ đề "You did it – Ready to Rise", vinh danh 28 tân thạc sĩ và 218 tân cử nhân của 11 ngành học đã hoàn thành chương trình đào tạo, sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Theo Ban tổ chức, chủ đề "You did it – Ready to Rise" mang thông điệp ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của người học trong suốt quá trình học tập, đồng thời truyền cảm hứng để các tân khoa tự tin bước vào hành trình mới với khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và năng lực hội nhập.

Đại học Hùng Vương TP HCM trao bằng cho 243 tân thạc sĩ và tân cử nhân - Ảnh 1.

Các tân thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh nhận bằng

Điểm mới của lễ tốt nghiệp năm nay là lần đầu tiên nhà trường tổ chức DHV Career Hub – không gian kết nối việc làm ngay trong khuôn khổ sự kiện. Nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau đã trực tiếp tham gia tuyển dụng, phỏng vấn và tư vấn nghề nghiệp cho các tân khoa.

Theo đại diện nhà trường, mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm ngay khi vừa tốt nghiệp, đồng thời khẳng định định hướng phát triển đại học gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Đại học Hùng Vương TP HCM trao bằng cho 243 tân thạc sĩ và tân cử nhân - Ảnh 2.

TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP HCM phát biểu trong ngày trao bằng

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, cho rằng sinh viên tốt nghiệp năm 2026 bước ra thị trường lao động trong bối cảnh nhiều biến động, từ tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đến quá trình chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong bối cảnh đó, vai trò của giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà còn hình thành năng lực thích ứng, tư duy đổi mới, khả năng học tập suốt đời và bản lĩnh tạo ra giá trị trong môi trường liên tục thay đổi.

"Lợi thế cạnh tranh của mỗi người không nằm ở việc biết nhiều hơn người khác mà ở khả năng học nhanh hơn, thích ứng tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn" - TS Nguyễn Thị Mỹ Dung nhấn mạnh.

Đại diện nhà trường gửi gắm đến các tân khoa "Bộ gen DHV" với ba giá trị cốt lõi, gồm Trách nhiệm - Trung nghĩa - Tự tin. Đây được xem là nền tảng để sinh viên tiếp tục phát triển trong môi trường làm việc nhiều biến động, đồng thời giữ gìn bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng.

Đại học Hùng Vương TP HCM trao bằng cho 243 tân thạc sĩ và tân cử nhân - Ảnh 3.
Đại học Hùng Vương TP HCM trao bằng cho 243 tân thạc sĩ và tân cử nhân - Ảnh 4.
Đại học Hùng Vương TP HCM trao bằng cho 243 tân thạc sĩ và tân cử nhân - Ảnh 5.
Đại học Hùng Vương TP HCM trao bằng cho 243 tân thạc sĩ và tân cử nhân - Ảnh 6.

Bên cạnh nghi thức trao bằng, chương trình còn mang đến nhiều cảm xúc qua các thước phim nhìn lại hành trình học tập, những khoảnh khắc tri ân cha mẹ, thầy cô cùng các tiết mục được chuẩn bị riêng cho ngày tốt nghiệp. 

Khép lại buổi lễ là nghi thức tung mũ tốt nghiệp – biểu tượng của sự trưởng thành và khởi đầu cho một hành trình mới. Từ giảng đường đại học, các tân thạc sĩ, tân cử nhân sẽ tiếp tục mang theo hành trang là tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng để chinh phục những mục tiêu mới, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM định hướng trở thành trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

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thạc sĩ Đại học Hùng Vương DHV DHV Career Hub
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