Giáo dục

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Bảo Ngọc sẵn sàng chinh chiến "Miss World 2026"

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong đợt xét tốt nghiệp mới đây, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xét tốt nghiệp loại giỏi.

Trao đổi với phóng viên trưa 10-8, đại diện Trường ĐH Quốc tế ( ĐHQG TP HCM) cho biết sinh viên Lê Nguyễn Bảo Ngọc, tức Hoa hậu Liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã được xét tốt nghiệp đại học loại giỏi vào tháng 7-2025.

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Bảo Ngọc sẵn sàng chinh chiến "Miss World 2026"- Ảnh 1.

Từ khi đăng quang, hoa hậu Bảo Ngọc trở thành nhân vật truyền cảm hứng học tập cho thế hệ GenZ. Ảnh: FBNV

Bảo Ngọc là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, theo học chương trình liên kết quốc tế tại Trường ĐH Quốc tế. Lễ tốt nghiệp dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11- 2025.

Đại diện nhà trường cho biết tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp xếp loại giỏi của trường không nhiều, chỉ khoảng 20% tổng số sinh viên tốt nghiệp. Không chỉ có thành tích học tập tốt, Bảo Ngọc còn là sinh viên tiêu biểu của nhà trường, có nhiều dự án, hoạt động có ích cho xã hội.

Trước đó, tại buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, ban tổ chức thông báo Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đề cử một hoa hậu quốc tế từng đăng quang tranh tài tại cuộc thi này.

Thành tích ấn tượng của “hoa hậu tri thức”

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô nàng được người hâm mộ đặt biệt danh là "hoa hậu tri thức". Bảo Ngọc sở hữu chiều cao lý tưởng 1,86m với khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Nàng hậu chính là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Bảo Ngọc sẵn sàng chinh chiến "Miss World 2026"- Ảnh 2.

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Bảo Ngọc sẵn sàng chinh chiến "Miss World 2026"- Ảnh 3.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là nhà sáng lập và điều phối Chương trình Gen Zero, Điều phối viên Hợp tác Mạng lưới Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu – Youth Climate Action Network (YNet Việt Nam). Ảnh: NTCC

Cô là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam.

Năm 2024, Bảo Ngọc là một trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao; một trong 40 nữ doanh nhân được lựa chọn trong chương trình của Lãnh sự quán Mỹ; trưởng nhóm dự án kinh tế lọt tốp 10 cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới;...

Với bảng thành tích này, việc tốt nghiệp đại học loại giỏi khiến người hâm mộ càng tin tưởng cô nàng sẽ đạt được thành tích cao hơn trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

