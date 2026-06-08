Trường ĐH Hùng Vương TPHCM ra mắt hệ sinh thái công nghệ với 3 phòng thí nghiệm hiện đại

Ngày 8-6, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM (DHV) chính thức ra mắt hệ sinh thái công nghệ và học thuật, đồng thời đưa vào hoạt động 3 phòng thí nghiệm trọng điểm gồm trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; Robotics và tự động hóa; UAV và vệ tinh.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức nhận quyết định dẫn dắt Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo- DHV

Hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị phục vụ nghiên cứu và thực hành trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot, tự động hóa, thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ vệ tinh.

Mô hình được xây dựng theo định hướng mở, phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu từ giảng dạy, nghiên cứu, trải nghiệm công nghệ đến phát triển các dự án đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở 3 phòng thí nghiệm này, DHV cũng công bố quyết định thành lập 3 câu lạc bộ về trí tuệ nhân tạo, Robotics và UAV nhằm thu hút sinh viên, học sinh THPT tại TPHCM yêu thích khoa học công nghệ và STEM tham gia.

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, cho biết sự kiện ra mắt hệ sinh thái công nghệ và học thuật không chỉ là việc giới thiệu cơ sở vật chất hay nền tảng công nghệ mới mà còn khẳng định định hướng phát triển dài hạn của DHV trong xây dựng mô hình ĐH hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, phát biểu tại chương trình.

Theo bà Dung, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người học tập, làm việc và ra quyết định; dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược của nền kinh tế số; robot và tự động hóa đang tái định hình mô hình sản xuất, dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, công nghệ UAV và vệ tinh mở ra nhiều phương thức mới trong quản lý tài nguyên, nông nghiệp thông minh, logistics, môi trường và đô thị.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (Trường ĐH Hùng Vương TPHCM), đánh giá việc đầu tư các phòng thí nghiệm góp phần tạo nền tảng STEM, thúc đẩy nghiên cứu R&D cũng như giúp người học tiếp cận giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới sự hướng dẫn của giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp.

"Trường ĐH Hùng Vương TPHCM từ trước đến nay đào tạo các ngành hầu như không liên quan đến STEM nhưng việc ra đời 3 phòng lab có ý nghĩa định hướng chiến lược, thay đổi cơ cấu phát triển của nhà trường" - ông Đức nói.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức phát biểu về định hướng phát triển các phòng thí nghiệm công nghệ.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức cũng chia sẻ về mục tiêu xây dựng 3 phòng lab theo mục tiêu công nghệ chiến lược; nền tảng của đổi mới sáng tạo và thu hút người học; đào tạo tuyển sinh và định hướng mở ngành mới; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, DHV ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác. Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức thực tập doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, qua đó tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.