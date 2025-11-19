Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 19-11 tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ĐH Văn Khoa (1945-2025) và 30 năm Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (1995-2025).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống và 30 năm thành lập Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các tỉnh, thành phố; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời, nơi khai sinh nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn hiện đại đầu tiên của Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các ngành Khoa học xã hội và nhân văn được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Không có khoa học cơ bản vững mạnh thì không thể có khoa học ứng dụng đột phá, càng không thể có chiến lược phát triển độc lập và bền vững. Vì vậy, trường cần tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phó Thủ tướng đề nghị trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo, bồi dưỡng, gắn kết giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; phát triển các chương trình chuyên ngành và liên ngành, chính quy và ngắn hạn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt là các công trình có giá trị lý luận - thực tiễn phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ động tham gia tư vấn chiến lược trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, truyền thông, quản trị xã hội, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội.

Nhà trường cần tích cực tham gia vào xây dựng và triển khai các nghị quyết của Trung ương về văn hóa - giáo dục; bồi dưỡng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam; góp phần làm cho văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số nhân văn. Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ, mà cần trở thành chuyển đổi về cách nghĩ, cách sống, cách làm việc, cách giao tiếp trên nền tảng số - hướng tới "nhân văn số", "văn hóa số", "công dân số có trách nhiệm", đóng góp vào xây dựng hệ sinh thái tri thức mở quốc gia.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Trường chủ động hội nhập quốc tế để trở thành một địa chỉ uy tín trong hợp tác học thuật toàn cầu, trên nguyên tắc giữ vững bản sắc, chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại và làm giàu thêm, lan tỏa trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn đề xuất Chính phủ, các bộ, ban, ngành quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là một trụ cột cốt lõi trong phát triển con người Việt Nam hiện đại. Đồng thời, cho phép ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ học giả lớn, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu chiến lược và thực hiện tự chủ toàn diện. Việc này nhằm giúp Đại học Quốc gia Hà Nội đạt mục tiêu lọt vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2030 và có các lĩnh vực mũi nhọn đạt Top 100 thế giới.

Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ, ngành tăng cường đặt hàng với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm vụ tư vấn chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như văn hóa, giáo dục, xã hội, truyền thông và phát triển bền vững.

GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ

Trong diễn văn kỷ niệm, GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết nhà trường chuẩn bị ban hành Chiến lược Phát triển đến năm 2035 - tầm nhìn 2045, tập trung vào việc đẩy mạnh tái cấu trúc tổ chức bộ máy theo hướng tinh-gọn-mạnh, hoàn thiện nền quản trị đại học số hiện đại, đẩy mạnh quốc tế hóa hoạt động đào tạo và nghiên cứu… đưa Nhà trường trở thành trung tâm đại học nghiên cứu tinh hoa, tiên tiến, phụng sự xã hội, kiến tạo quốc gia, đến năm 2030 có một số lĩnh vực đào tạo được xếp hạng 150 châu lục.

Bên cạnh đó, có những đột phá trong phát triển đội ngũ, thu hút nhân tài, bồi dưỡng chuyên gia đầu ngành xuất sắc; mạnh mẽ điều chỉnh quy hoạch và phát triển cơ cấu chương trình đào tạo theo hướng đa ngành, liên ngành, xuyên lĩnh vực, quốc tế hoá, khoa học cơ bản làm nền tảng cho khoa học ứng dụng…

Nhà trường sẽ tiếp tục thúc đẩy công bố quốc tế trong sự hài hòa với công bố quốc gia, triển khai các chương trình khoa học trọng điểm - dài hạn với các cụm sản phẩm khoa học xuất sắc, tiếp tục hướng tới các giải thưởng khoa học danh giá trong nước - quốc tế, các tư vấn chính sách đỉnh cao cho Trung ương và địa phương…