Trường ĐH Mở TPHCM công bố 6 phương thức xét tuyển năm 2026

Trường ĐH Mở TPHCM cho biết năm 2026 trường sử dụng 6 phương thức xét tuyển, gồm:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-TPHCM năm 2026.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH (kỳ thi V-SAT) năm 2026 (điểm các môn trong cùng một đợt, do cùng một đơn vị tổ chức thi).
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ).
Ngành tuyển sinh:
Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn thi ngoại ngữ và điểm cộng
* Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn thi ngoại ngữ:
* Điểm cộng đối với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (áp dụng cho các môn trong tổ hợp xét tuyển, trường hợp có nhiều môn được cộng điểm chỉ áp dụng 1 môn có điểm cộng cao nhất).
- Giải nhất: cộng 1,5 điểm;
- Giải nhì: cộng 1,0 điểm;
- Giải ba: cộng 0,5 điểm.
* Điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như sau:
