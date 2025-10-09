Trường ĐH Quốc tế - nơi đào tạo nhân tài cho nước nhà

Là một trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội với mục tiêu là trở thành một trong những trường ĐH định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, Trường ĐH Quốc tế (IU) đã không ngừng đổi mới cơ chế quản lý, nỗ lực kiên trì xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế trong giờ học

Sau hơn 21 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Quốc tế đã trở thành một trong những trường ĐH công lập có uy tín trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam với hàng loạt chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của quốc tế và trong nước. Năm 2022, trường được vinh dự là 1 trong 7 trường ĐH của Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế (Bộ GD- ĐT công bố).

21 năm qua, trường đã đào tạo được 10.110 cử nhân, kỹ sư, 1.041 thạc sĩ, và 15 tiến sĩ. Trường ĐH Quốc tế hiện có hơn 10.000 sinh viên và gần 600 học viên, nghiên cứu sinh sau ĐH; tỉ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ là hơn 70%.

Trường ĐH Quốc tế hiện có 10 khoa và 2 bộ môn trực thuộc trường với 23 chương trình đào tạo bậc ĐH do trường cấp bằng, 23 chương trình bậc ĐH liên kết với các đối tác uy tín, thứ hạng cao trên thế giới tại Bắc Mỹ - Châu Âu - Châu Úc, 11 chương trình bậc thạc sĩ và 5 chương trình bậc tiến sĩ. Bên cạnh đó, trường còn có 21 chương trình đào tạo song ngành và 7 chương trình đào tạo liên thông từ ĐH lên cao học.

Trường đã tiếp nhận 479 sinh viên quốc tế đến học tập trao đổi, lấy tín chỉ, tiếp nhận 2.320 sinh viên, học sinh quốc tế đến theo dạng giao lưu văn hóa, học thuật với 63 đoàn. Tiếp nhận 48 giảng viên, chuyên viên người nước ngoài đến trao đổi ngắn hạn, đồng thời gửi đi 283 sinh viên đi học trao đổi thường niên, 247 sinh viên đi trao đổi ngắn hạn, gửi 17 giảng viên và chuyên viên đi trao đổi, tập huấn tại nước ngoài.

Trường ĐH Quốc tế luôn chủ động thực hiện, kết nối, duy trì liên kết với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP HCM và quốc tế.

Trường đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế danh giá.

Mỗi năm, Trường ĐH Quốc tế dành trên 11 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên, học viên có kết quả tốt.

Từ năm 2012 đến nay, trung bình mỗi năm, có khoảng 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo trong vòng một năm sau khi ra trường. Cũng theo đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động, 94% doanh nghiệp hài lòng với chất lượng đào tạo từ nhà trường. Nhiều cử nhân, kỹ sư sau khi tốt nghiệp được nhận học bổng từ các trường ĐH danh giá trong và ngoài nước, đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học. Trong số đó, không ít cựu sinh viên đã trở thành những giảng viên trẻ của nhà trường.

Biết ơn vì những hành trang tích lũy được từ IU "Trên chặng đường làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy hiện tại, tôi luôn thấy thật may mắn và biết ơn vì những hành trang vững chắc tôi đã tích lũy khi còn ở IU. Không chỉ là những kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh, tôi còn có cơ duyên học hỏi và làm nghiên cứu chuyên nghiệp với các thầy cô tài năng và nhiều tâm huyết. Các thầy cô đã truyền động lực cho tôi để không chỉ trở nên xuất sắc ở lĩnh vực mình đã chọn, mà còn để trở thành một người tử tế và sẵn sàng hỗ trợ các thế hệ kế cận. Lê Huỳnh Minh Triết Tôi cũng thích việc được cân bằng giữa công việc và cuộc sống khi còn làm sinh viên IU thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khoá đa dạng. Theo tôi, đây là một tư tưởng rất cấp tiến của trường, không khác là bao với các nước phát triển mà tôi có cơ hội sinh sống và làm việc". Lê Huỳnh Minh Triết (cựu sinh viên khoá 2013- 2017)



