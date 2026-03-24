Ngày 24-3, Trường ĐH Phương Đông giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình theo định hướng xây dựng không gian giáo dục khai phóng, hiện đại, gắn kết giữa bản sắc phương Đông và dòng chảy tri thức toàn cầu.



Trường ĐH Phương Đông đặt mục tiêu tiến tới Top 250 châu Á vào năm 2030

Không chỉ thay đổi về hình ảnh, việc ra mắt bộ nhận diện mới còn gắn với định hướng điều chỉnh mô hình đào tạo. Nhà trường cho biết đang từng bước triển khai giáo dục theo hướng khai phóng, kết hợp các giá trị phương Đông với phương pháp khoa học hiện đại, chuyển từ cách tiếp cận "học để biết" sang "học để phát triển toàn diện".

Theo đó, chương trình đào tạo được định hướng tăng cường tính liên ngành, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng học tập suốt đời của người học, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, nhất là tại khu vực châu Á.

Chiến lược phát triển của nhà trường được thể hiện qua tinh thần "Vững gốc vươn xa", nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng tri thức, bản lĩnh và giá trị nội tại cho người học, từ đó tạo tiền đề để hội nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trường ĐH Phương Đông chú trọng xây dựng hệ sinh thái học thuật liên ngành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc.

Nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục khai phóng, giúp người học phát triển năng lực, định hình bản sắc cá nhân, giữ vững nền tảng tri thức, nhân cách và nghị lực để chủ động hội nhập và phát triển.

Hệ thống nhận diện mới được xây dựng với cảm hứng chủ đạo từ ngọc bích - biểu tượng trong văn hóa phương Đông cho trí tuệ, đạo đức, sự bền bỉ và trạng thái cân bằng nội tại.

Về thiết kế, hệ thống nhận diện được xây dựng như một hệ sinh thái hình ảnh thống nhất nhưng linh hoạt. Logo được phát triển từ cấu trúc đa diện của viên ngọc sau quá trình chế tác, tượng trưng cho nền tảng tri thức và chuẩn mực học thuật vững chắc.

Hệ chữ mang tính học thuật kết hợp nét hiện đại, trong khi bảng màu được thiết kế theo nguyên tắc vừa tạo khác biệt cho từng lĩnh vực đào tạo, vừa bảo đảm sự thống nhất tổng thể. Ngôn ngữ hình ảnh nhấn mạnh sự tự tin, chủ động của người học, hướng tới tinh thần tối giản, đề cao giá trị cốt lõi của tri thức và con người.

Bộ nhận diện thương hiệu không chỉ là thay đổi về hình ảnh mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn của UPD - xây dựng một cơ sở giáo dục mang tinh thần Á Đông, đồng thời mở rộng kết nối với tri thức, công nghệ và cơ hội toàn cầu, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế trong khu vực. Với mục tiêu từ phương Đông vươn ra thế giới, tiến tới Top 250 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

