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Giáo dục

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có khóa bác sĩ y khoa đầu tiên tốt nghiệp

Huy Lân

(NLĐO)- Sau 6 năm đào tạo, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chính thức trao bằng cho khóa bác sĩ y khoa đầu tiên, đánh dấu cột mốc mới trong đào tạo nhân lực y tế.

Ngày 27-6, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2026 cho sinh viên các nhóm ngành khoa học sức khỏe. Điểm nhấn của buổi lễ là khóa bác sĩ y khoa đầu tiên của trường chính thức tốt nghiệp sau 6 năm học tập, thực hành và thực tập lâm sàng. Đây là khóa sinh viên y khoa giai đoạn 2020-2026. 

Cùng ngày, HIU cũng trao bằng cho các tân bác sĩ răng - hàm - mặt, tân dược sĩ và tân cử nhân các ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng, hộ sinh. Năm nay cũng là năm thứ tư nhà trường tổ chức lễ trao bằng bác sĩ răng - hàm - mặt.

HIU có khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên tốt nghiệp sau 6 năm đào tạo - Ảnh 1.

Tân bác sĩ y khoa tại lễ tốt nghiệp

Theo PGS-TS Lê Khắc Cường, Phó Hiệu trưởng HIU, trường hiện đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô trên 15.000 sinh viên và học viên sau ĐH. Từ năm học 2025-2026, HIU triển khai mô hình đào tạo 3 học kỳ trong một năm học, rút ngắn thời gian đào tạo đối với một số chương trình nhằm giúp sinh viên sớm gia nhập thị trường lao động.

Để phục vụ đào tạo, HIU hiện có hơn 30 bệnh viện và cơ sở y tế tham gia hoạt động thực hành, trong đó có Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Nhà trường cũng mời nhiều chuyên gia đầu ngành trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực tập.

Năm 2026, HIU tiếp nhận Bệnh viện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tại TPHCM với quy mô 350 giường bệnh, phát triển theo mô hình bệnh viện - trường ĐH, kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây sẽ là cơ sở thực hành toàn diện cho sinh viên các ngành khoa học sức khỏe.

Tại lễ tốt nghiệp, các tân bác sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ y đức trước khi nhận bằng. Nhà trường cũng tuyên dương thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và sinh viên đạt danh hiệu rèn luyện xuất sắc. 

GS-TS- BSCKII Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU kiêm Giám đốc Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng, bày tỏ kỳ vọng các tân bác sĩ, tân dược sĩ và tân cử nhân sẽ luôn giữ y đức, đặt người bệnh ở vị trí trung tâm và sẵn sàng cống hiến ở những nơi xã hội cần.

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