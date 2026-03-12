Trường ĐH Sài Gòn mở 2 ngành mới, tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày 12-3, Trường ĐH Sài Gòn chính thức công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026. Theo đó, năm nay trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng quy định tại mục 7.1 dưới đây.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2026 (ĐGNL) vào một số ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính năm 2026 (V-SAT) vào các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT) vào tất cả các ngành.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, năm nay trường tuyển 5.600 chỉ tiêu (tăng 380 chỉ tiêu so với 2025), trong đó có 2 ngành mới là cử nhân toán học (50 chỉ tiêu) và cử nhân hóa học (30 chỉ tiêu).

Về việc quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, trường tiếp tục chấp nhận quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Tổ chức kỳ thi các môn năng khiếu: Năm 2026, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức kỳ thi các môn năng khiếu (để xét tuyển vào các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non trong 3 ngày 16, 17, 18-6. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 6-4-2026 đến ngày 22-5 tại địa chỉ https://xettuyen.sgu.edu.vn.

Năm 2026, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức kỳ thi V-SAT với 3 đợt thi (28 và 29-3, 11-4-2026, 9 và 10- 5. Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ https://vsat.sgu.edu.vn.

Về học phí, ngành cao nhất là công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao với gần 213 triệu đồng (toàn khoá học).

Học phí khoá tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Sài Gòn

