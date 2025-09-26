Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - Ngày 26-9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Sự kiện nhằm triển khai Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 19-02-2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030. Theo đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ dẫn dắt mạng lưới ở lĩnh vực năng lượng tái tạo và hydrogen.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh- Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen, đồng thời công bố và ra mắt 15 Nhóm nghiên cứu trọng điểm.

Phát biểu tại sự kiện, TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia tiên phong trong phát triển năng lượng xanh. Với nền tảng đào tạo và nghiên cứu vững chắc, nhà trường vinh dự được Bộ GD-ĐT giao chủ trì xây dựng mạng lưới. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của Nhà trường trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu Net-zero 2050”.

Từ năm 2018 đến nay, ngành năng lượng tái tạo tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã đào tạo gần 200 cử nhân, tập trung trang bị kỹ năng khảo sát, phát triển dự án, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống. Song song đó, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu về pin nhiên liệu, năng lượng mặt trời, lưu trữ lạnh, trí tuệ nhân tạo trong dự báo và phát hiện lỗi. Đồng thời, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, triển khai học bổng và chuyển giao công nghệ.

Dịp này, nhà trường chính thức công bố 15 nhóm nghiên cứu trọng điểm, được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen gồm các thành viên như sau:

  1. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

  2. Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM;

  3. Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải;

  4. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

  5. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM;

  6. Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng;

  7. Trường Đại học Công nghiệp TP HCM;

  8. Trường Điện - Điện tử - Đại học Công nghiệp Hà Nội;

  9. Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ;

  10. Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP HCM;

  11. Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM;

  12. Trường ĐH Dầu khí Việt Nam;

  13. ĐH Bách khoa Hà Nội;

  14. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội;

  15. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

  16. Goldwind Asia;

  17. Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc;

  18. Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK) và DEYE Inverter (Singapore) PTE. LTD Company;

  19. Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.


Tin liên quan

Điểm chuẩn trung bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trên 26 điểm

Điểm chuẩn trung bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trên 26 điểm

(NLĐO) - Điểm trúng tuyển trung bình vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2025 là 26,16 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM mở phân hiệu đào tạo tại Bình Phước

(NLĐO)- Năm 2025, phân hiệu Bình Phước của trường sẽ tuyển sinh đào tạo trình độ ĐH chính quy với 12 ngành học, quy mô gần 500 sinh viên

Trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

(NLĐO)- Chiều 4-3, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM công bố quyết định của Bộ GD-ĐT về công nhận hiệu trưởng của trường.

Năng lượng tái tạo năng lượng xanh Trường đại học net zero Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sinh viên năng lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo