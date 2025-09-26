Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

Sự kiện nhằm triển khai Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 19-02-2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030. Theo đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ dẫn dắt mạng lưới ở lĩnh vực năng lượng tái tạo và hydrogen.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen, đồng thời công bố và ra mắt 15 Nhóm nghiên cứu trọng điểm.



Phát biểu tại sự kiện, TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia tiên phong trong phát triển năng lượng xanh. Với nền tảng đào tạo và nghiên cứu vững chắc, nhà trường vinh dự được Bộ GD-ĐT giao chủ trì xây dựng mạng lưới. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của Nhà trường trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu Net-zero 2050”.

Từ năm 2018 đến nay, ngành năng lượng tái tạo tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã đào tạo gần 200 cử nhân, tập trung trang bị kỹ năng khảo sát, phát triển dự án, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống. Song song đó, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu về pin nhiên liệu, năng lượng mặt trời, lưu trữ lạnh, trí tuệ nhân tạo trong dự báo và phát hiện lỗi. Đồng thời, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, triển khai học bổng và chuyển giao công nghệ.

Dịp này, nhà trường chính thức công bố 15 nhóm nghiên cứu trọng điểm, được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen gồm các thành viên như sau: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM; Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM; Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường ĐH Nông Lâm TP HCM; Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Công nghiệp TP HCM; Trường Điện - Điện tử - Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ; Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP HCM; Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM; Trường ĐH Dầu khí Việt Nam; ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Xây dựng Hà Nội; Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Goldwind Asia; Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc; Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK) và DEYE Inverter (Singapore) PTE. LTD Company; Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.



