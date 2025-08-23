Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP HCM: 29,38 điểm mới trúng tuyển sư phạm hoá học

Trường ĐH Sư phạm TP HCM vừa công bố kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2025.

Trong đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 ngành có điểm trúng tuyển trên 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm. Ngành sư phạm hóa học dẫn đầu điểm chuẩn với 29,38 điểm, tiếp theo là sư phạm ngữ văn 29,07 điểm, sư phạm địa lý 28,83 điểm.

Năm 2024, 2 ngành điểm chuẩn cao nhất là sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử cùng mức 28,6 điểm, không có ngành nào vượt mốc 29 điểm như năm 2025.

Các ngành đào tạo ngoài sư phạm cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thí sinh với mức điểm trúng tuyển trung bình hơn 23 điểm, trong đó ngành Tâm lý học đạt mức điểm cao nhất là 28.08 điểm.

Đại diện nhà trường cho biết mức điểm trúng tuyển của các ngành ngoài sư phạm thường "mềm" hơn so với một số ngành sư phạm mũi nhọn. Chẳng hạn, nếu nhiều ngành nhóm sư phạm mức điểm trúng tuyển trong khoảng 26 đến hơn 29 điểm thì một số ngành như ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Nhật, công nghệ thông tin có mức điểm trúng tuyển lần lượt là 22, 21 và 19 điểm.







