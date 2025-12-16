HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực 2026

Huy Lân

(NLĐO)- Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2026 vào tháng 3 và 5-2026.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được tổ chức ở bốn địa phương, gồm TPHCM, Đà Nẵng, Tây Ninh, Đăk Lắk. Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TPHCM và Tây Ninh.

Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn, tùy nhu cầu. Kết quả sẽ được sử dụng để xét tuyển kết hợp với điểm học bạ hoặc thi năng khiếu. Trong đó, môn thi đánh giá năng lực là môn chính tính điểm hệ số 2.

Lệ phí thi toán, vật lý, hóa học, sinh học là 300.000 đồng mỗi môn, riêng Ngữ văn 400.000 đồng, cao nhất là tiếng Anh 700.000 đồng.

Đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, phần kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 70-80%, còn lại là kiến thức lớp 10, 11. Thí sinh làm bài trên máy tính, mỗi môn có 90 phút.

8 trường khác sử dụng điểm này xét tuyển, gồm: Trường ĐH Công thương TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, các trường sư phạm trực thuộc Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Vinh.

Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực 2026 - Ảnh 2.

Lịch đăng ký và thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM

thi đánh giá năng lực Thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2026 Trường ĐH Sư phạm TPHCM
