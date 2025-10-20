HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Tài chính-Marketing gây chú ý khi tuyển dụng viên chức là sinh viên

Huy Lân

(NLĐO) - Trường ĐH Tài chính- Marketing vừa ra thông báo tuyển dụng viên chức là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa vào vị trí giảng viên.

Tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành/chương trình đào tạo tại thời điểm xét tốt nghiệp của cơ sở giáo dục ĐH ở trong nước hoặc tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục ĐH uy tín trên thế giới được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

UFM tuyển dụng viên chức là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa - Ảnh 1.

Trường ĐH Tài chính- Marketing gặp gỡ sinh viên tốt nghiệp thủ khoa. Ảnh: UFM

Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp UFM, mới đây, trường đã tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh và sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành đào tạo năm 2025 nhằm nắm bắt định hướng nghề nghiệp và chia sẻ chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường trong giai đoạn mới. 

Tại buổi gặp gỡ, PGS- TS Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định đây là nguồn nhân lực trẻ có tiềm năng, là niềm tự hào và cũng là tương lai của UFM. 

Chính sách nhất quán của nhà trường là phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng sinh viên giỏi, đặc biệt là giữ lại những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa các ngành để tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường. UFM sẽ ưu tiên tuyển dụng, bố trí công việc phù hợp, đồng thời đầu tư kinh phí hỗ trợ học viên theo học các chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của nhà trường.

Tin liên quan

Trường ĐH Tài chính - Marketing hợp tác với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Trường ĐH Tài chính - Marketing hợp tác với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

(NLĐO) - Việc hợp tác giữa Trường ĐH Tài chính - Marketing với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn.

Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố học phí năm 2025

(NLĐO) - Trường ĐH tài chính- Marketing cam kết không tăng học phí trong toàn khóa đào tạo.

Trường ĐH Tài chính- Marketing hợp tác với ICAEW để phát triển ngành kế toán.

(NLĐO)- Ngày 24-9, tại TP HCM, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cùng Trường ĐH Tài chính – Marketing ký biên bản ghi nhớ (MOU) về phát triển nghề nghiệp và đào tạo chất lượng cao ngành kế toán.

