Giáo dục

Trường ĐH Văn Lang nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Huy Lân

(NLĐO)- Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường ĐH Văn Lang công bố định hướng giáo dục “sandbox khai phóng” cho giai đoạn mới.

Ngày 22-11, Trường ĐH Văn Lang tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 – 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ba thập kỷ hình thành và phát triển, Trường ĐH Văn Lang từ một cơ sở giáo dục ĐH non trẻ đã trở thành một trong những trường ĐH tư thục tiêu biểu, có bước tiến mạnh mẽ trong đào tạo, kiểm định chất lượng, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

 Dấu ấn kiểm định, hội nhập quốc tế và chất lượng đào tạo

Những năm gần đây, Trường ĐH Văn Lang liên tục đạt nhiều chứng nhận kiểm định có uy tín quốc tế, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng hội nhập. Nhà trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục FIBAA (Đức); chương trình tiếng Anh tổng quát đạt chuẩn NEAS (Úc); nhiều chương trình đào tạo đạt AUN-QA và FIBAA. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và cam kết cải tiến liên tục của Trường ĐH Văn Lang.

ĐH Văn Lang kỷ niệm 30 năm, đón Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1.

Trường ĐH Văn Lang nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

Trong chiến lược hội nhập, Trường ĐH Văn Lang đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 300 tổ chức, trường ĐH uy tín trên thế giới. Chỉ trong 5 năm, gần 6.000 sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi và hơn 1.200 sinh viên Văn Lang đi thực tập, học kỳ trao đổi tại 30 quốc gia. Nhiều chương trình liên kết quốc tế được triển khai, góp phần nâng chất lượng đào tạo và tăng cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu cho người học.

Tính từ năm 1995 đến nay, trường đã đào tạo hơn 156.000 sinh viên, học viên; hiện có hơn 52.000 sinh viên theo học ở hơn 100 chương trình trong nước và 30 chương trình liên kết quốc tế. Mạng lưới hơn 71.000 cựu sinh viên đang làm việc trong nhiều lĩnh vực tạo nên dấu ấn lan tỏa của thương hiệu Văn Lang.

 Triết lý "sandbox khai phóng" - Định hướng giáo dục tương lai

Tại lễ kỷ niệm, Trường ĐH Văn Lang giới thiệu triết lý giáo dục "Sandbox khai phóng" – nền tảng làm nên bản sắc của trường và là định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Ba giá trị cốt lõi Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo được duy trì xuyên suốt trong 30 năm hoạt động và tiếp tục là "kim chỉ nam" của nhà trường. Theo PGS- TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, triết lý này hướng đến việc đào tạo những con người toàn diện, biết học tập suốt đời, có khả năng thích ứng và tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trong bối cảnh công nghệ và AI bùng nổ, mô hình giáo dục truyền thống không còn đủ đáp ứng. Trường ĐH Văn Lang định hướng xây dựng hệ sinh thái học thuật mở như "sandbox", nơi sinh viên được học qua trải nghiệm, thử nghiệm, sáng tạo và chấp nhận thất bại. Đây là môi trường giúp người học phát triển tư duy phản biện, khả năng thích ứng, sự tự chủ - những năng lực cần thiết để trở thành công dân toàn cầu.

ĐH Văn Lang kỷ niệm 30 năm, đón Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn Lang

Bà Bùi Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn Lang, nhấn mạnh ĐH thế kỷ 21 phải là "ngọn hải đăng của tư tưởng, tự do học thuật và phẩm giá con người". Trường đặt mục tiêu giúp người học "học cách thay đổi cùng thế giới", không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn nuôi dưỡng bản lĩnh và năng lực tự chuyển hóa.

Triển khai chiến lược mới, hướng đến mô hình đại học sáng tạo

Nhân dịp 30 năm, Trường ĐH Văn Lang tri ân đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên – những người đã tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho nhà trường. "Con người chính là tài sản quý giá nhất của Văn Lang" - Hiệu trưởng Trần Thị Mỹ Diệu khẳng định.

Hướng đến tương lai, Trường ĐH Văn Lang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở vật chất và chuyển đổi số. Từ năm học 2025 - 2026, khu phức hợp giáo dục mới sẽ được vận hành toàn diện, mở rộng không gian học tập hiện đại, liên thông và giàu trải nghiệm. Nhà trường cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết doanh nghiệp để tạo cơ hội thực tế, thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp cho sinh viên.

ĐH Văn Lang kỷ niệm 30 năm, đón Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao đóng góp của Trường ĐH Văn Lang

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao đóng góp của Trường ĐH Văn Lang vào tiến trình xã hội hóa giáo dục và ghi nhận vai trò của đội ngũ lãnh đạo cùng các nhà đầu tư đã định hình hướng phát triển bền vững cho trường. Thứ trưởng đề nghị trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát triển đội ngũ giảng viên – nhà khoa học, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và tăng cường liên kết với các trường uy tín trên thế giới.

Với nền tảng 30 năm, Trường ĐH Văn Lang đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành đại học sáng tạo, hội nhập quốc tế và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường ĐH Văn Lang được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần cống hiến, sự nỗ lực và khát vọng đổi mới không ngừng của đội ngũ Trường ĐH Văn Lang qua nhiều thế hệ.

Ngoài ra, cá nhân Hiệu trưởng Trần Thị Mỹ Diệu được nhận Huân chương Lao Động hạng Ba.

ĐH Văn Lang kỷ niệm 30 năm, đón Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 4.

Hiệu trưởng Trần Thị Mỹ Diệu nhận Huân chương Lao Động hạng Ba

