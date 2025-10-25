Trường ĐH Việt Nam đầu tiên được Microsoft vinh danh "trường học điển hình"

Lễ vinh danh "Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam 2025 - 2026" đã được Microsoft, Tổ chức Giáo dục InterEdu và Trường ĐH Văn Lang phối hợp tổ chức ngày 25-10 tại TP HCM, nhằm biểu dương các trường, giáo viên tiên phong ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Đây là những trường, chuyên gia giáo dục của Việt Nam đã được Microsoft công bố hôm 24-9. Trong danh sách hơn 900 trường học điển hình (SCS) và 43.000 chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (MIEE) năm 2025 - 2026 trên toàn cầu, Việt Nam có 29 trường học và hơn 2.500 chuyên gia được vinh danh.

Các giáo viên tại lễ vinh danh

Tại chương trình, Trường ĐH Văn Lang được Microsoft chính thức công nhận là "trường học điển hình"- trở thành cơ sở giáo dục ĐH đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Trường ĐH Văn Lang nhận danh hiệu "trường học điển hình" của Microsoft

Năm học 2025 – 2026, Trường ĐH Văn Lang có 91 giảng viên được công nhận danh hiệu "chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft". Bên cạnh đó, 188 giảng viên đạt chứng chỉ quốc tế Microsoft Certified Educator (MCE), gồm 107 giảng viên hoàn thành trong năm học 2024 – 2025 và 81 giảng viên đạt từ năm học 2023 – 2024.

Đến nay, Trường ĐH Văn Lang có 1.858 cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các chương trình đào tạo của Microsoft (MIE, MCE, MIEE, Power BI, Excel Mastery); hơn 1.170 giảng viên tham gia học tập kỹ năng số trên nền tảng Coursera với hơn 5.000 lượt.

Danh hiệu "trường học điển hình" được Microsoft trao cho các cơ sở giáo dục tiên phong trong đổi mới giáo dục và chuyển đổi số, thông qua việc ứng dụng hiệu quả các công nghệ và giải pháp của Microsoft vào giảng dạy, học tập và quản trị nhà trường.

Trong khi đó, "chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft" là danh hiệu dành cho các nhà giáo có sáng kiến ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, góp phần lan tỏa văn hóa đổi mới và phát triển năng lực số trong cộng đồng giáo dục toàn cầu.