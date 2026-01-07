Trường ĐH Việt Nhật công bố 6 phương thức xét tuyển

Trường ĐH Việt Nhật (thành viên ĐHQG Hà Nội) đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.
Năm nay trường sử dụng 6 phương thức để tuyển 800 chỉ tiêu vào 9 ngành đào tạo. Cụ thể:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQG Hà Nội.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) cho học sinh THPT do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2026.
Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phương thức 5: Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT
Phương thức 6: Xét tuyển phỏng vấn, đánh giá thí sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Việt Nhật:
Thông tin chi tiết xem tại: https://vju.vnu.edu.vn/ttts2026/
Bình luận (0)