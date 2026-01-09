HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Trường ĐH Y Dược TPHCM hướng tới top 100 trường ĐH hàng đầu châu Á

Hải Yến

(NLĐO) - Đặt khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột phát triển, Trường ĐH Y Dược TPHCM hướng tới top 100 ĐH khoa học sức khỏe hàng đầu châu Á

Thông tin này được GS-TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Dược TPHCM, công bố tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023–2025 vừa diễn ra.

1 trường y tại TPHCM thuộc top 5 ĐH có công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Bác sĩ Trường ĐH Y Dược TPHCM thăm khám cho bệnh nhân tại vùng sâu, vùng xa

Nhấn mạnh về chiến lược phát triển khoa học - công nghệ trong giai đoạn tới, GS-TS Trần Diệp Tuấn cho rằng dù ở bất kỳ lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu hay phục vụ cộng đồng, mục tiêu xuyên suốt của trường vẫn là phục vụ con người, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của xã hội. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, nhà trường cần nhìn thẳng vào thực trạng hiện nay. Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện mới đạt khoảng 37%, trong khi một trường ĐH nghiên cứu đúng nghĩa tỉ lệ này cần vượt ngưỡng 50%. Điều này cho thấy chặng đường xây dựng trường ĐH nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe vẫn còn nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực y học. Số lượng sản phẩm và giải pháp được thương mại hóa còn hạn chế; cơ sở vật chất chưa thật sự đồng bộ; nguồn lực tài chính còn khó khăn, trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mục tiêu lọt vào top 100 trường ĐH khoa học sức khỏe hàng đầu châu Á không chỉ là khát vọng mà còn là thách thức lớn, vì vậy đòi hỏi một sự nỗ lực bền bỉ và chiến lược rõ ràng.

Trong giai đoạn tới, trường đặt mục tiêu tăng trung bình 15% số bài báo quốc tế mỗi năm, ưu tiên các công bố có chất lượng cao. Ngân sách đầu tư cho khoa học - công nghệ tiếp tục được cải thiện cùng nhiều chính sách khuyến khích giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu. Trường đang xây dựng cơ chế hỗ trợ nghiên cứu sinh làm việc toàn thời gian, thông qua học bổng và miễn giảm học phí nhằm tạo điều kiện cho nghiên cứu đi vào chiều sâu.

Về định hướng dài hạn, nhà trường xác định 8 ưu tiên chiến lược, trong đó nổi bật là tư duy tổng thể về phổ chăm sóc sức khỏe từ nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chẩn đoán sớm đến điều trị, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Thay vì tập trung phát triển công nghệ nền tảng, trường chú trọng ứng dụng hiệu quả các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, in 3D để tạo ra các sản phẩm "made in Vietnam", phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tiễn.

Song song đó, nghiên cứu liên ngành, tập trung vào các thách thức y tế lớn của Việt Nam như rối loạn chuyển hóa, tim mạch, ung thư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Nhà trường cũng tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, xây dựng trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực y và dược, đồng thời hoàn thiện chính sách bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026–2028 là thời kỳ khởi động và chuẩn bị, đến 2029–2030 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 265 tỉ đồng, tập trung cho con người và các chính sách hỗ trợ mang tính đột phá.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, cho biết thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trường luôn ưu tiên đầu tư và thúc đẩy hoạt động khoa học – công nghệ.

1 trường y tại TPHCM thuộc top 5 ĐH có công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam - Ảnh 2.

PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo tri thức mới, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, đồng thời khẳng định vị thế học thuật trong nước và quốc tế.

PGS-TS Nguyễn Văn Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, cho biết trong những năm gần đây, hoạt động khoa học - công nghệ của trường phát triển mạnh mẽ. Số lượng đề tài tăng gấp đôi, từ 268 (2023) lên 549 (2025), tổng kinh phí nghiên cứu đạt 54 tỉ đồng. Công bố quốc tế tăng trung bình hơn 20% mỗi năm, vượt mục tiêu 15%, giúp trường thuộc top 5 ĐH có công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam, dẫn đầu nhóm ngành y.

Nguồn lực nghiên cứu cũng tăng mạnh: Kinh phí giải ngân cho nhiệm vụ nghiên cứu gấp 4 lần, từ 4,6 tỉ lên 16,2 tỉ đồng. Nhà trường ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giảng viên, học viên và sinh viên; đạt 6 bằng sáng chế và 4 giải pháp hữu ích. Hợp tác quốc tế mở rộng với 39 dự án cùng các đối tác từ Hà Lan, Thụy Điển, Canada, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Các thành tựu 2023–2025 là nền tảng để giai đoạn 2025–2030 bứt phá, giúp trường hướng tới lọt vào top 100 ĐH hàng đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.


    Thông báo